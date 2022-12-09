закрыть
9 декабря 2022, пятница, 12:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ филигранно ударили по оккупантам на Херсонщине

1
  • 9.12.2022, 11:55
  • 1,856
ВСУ филигранно ударили по оккупантам на Херсонщине
иллюстрационное фото

Детонация боекомплекта в Скадовском районе была слышна далеко от эпицентра.

Около 5 утра 9 декабря украинские защитники нанесли точечный удар по позициям войск РФ в Скадовском районе.

Детонация БК во временно оккупированной Новониколаевке (Херсонская область) слышна далеко от эпицентра.

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео.

В отместку за неудачи на фронте оккупанты терроризируют мирных, обстреливая район ХБК из артиллерии. В одном доме повылетали окна - люди на улице.

Накануне у врага в очередной раз было горячо в Чернобаевке. ВСУ около полудня в четверг нанесли удар во вражеский склад с боеприпасами. Об этом сообщил Алексей Арестович.

По данным Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении 8 декабря РОВ из танков и артиллерии обстреляли Берислав, Казацкое, Антоновку, Камышаны, Днепровское, Огромное Херсонской области и окрестности Херсона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников