ВСУ филигранно ударили по оккупантам на Херсонщине 1 9.12.2022, 11:55

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иллюстрационное фото

Детонация боекомплекта в Скадовском районе была слышна далеко от эпицентра.

Около 5 утра 9 декабря украинские защитники нанесли точечный удар по позициям войск РФ в Скадовском районе.

Детонация БК во временно оккупированной Новониколаевке (Херсонская область) слышна далеко от эпицентра.

Тelegram-канал «Украина 365» публикует видео.

В отместку за неудачи на фронте оккупанты терроризируют мирных, обстреливая район ХБК из артиллерии. В одном доме повылетали окна - люди на улице.

Накануне у врага в очередной раз было горячо в Чернобаевке. ВСУ около полудня в четверг нанесли удар во вражеский склад с боеприпасами. Об этом сообщил Алексей Арестович.

По данным Генштаба ВСУ, на Херсонском направлении 8 декабря РОВ из танков и артиллерии обстреляли Берислав, Казацкое, Антоновку, Камышаны, Днепровское, Огромное Херсонской области и окрестности Херсона.

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