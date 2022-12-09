Белорусы спешат досрочно потратить семейный капитал, который «съедает» гиперинфляция 1 9.12.2022, 11:56

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До 2020 года депозит назначали в долларах.

На 1 декабря 2022 г. для многодетных семей открыто 120 927 депозитных счета «Семейный капитал». Об этом сообщает Минтруда.

При этом больше половины семей — 65 242 — решили досрочно потратить эти деньги, то есть еще до совершеннолетия ребенка. Это почти 54% семей.

Из них на цели улучшения жилищных условий – 54 888, на получение медицинских услуг – 5 839, на получение образования – 4 511 заявлений, на приобретение товаров для инвалидов – 4.

«Принято 62 939 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала», — уточняют в Минтруда.

Больше всего решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала принято в Брестской области – 13 457, далее идут Минская – 10 703, Гомельская область – 10 069, Минск – 8 718, Гродненская область– 7 441, Могилевская – 6 392, Витебская – 6 159.

С 2015 по 2019 годы семейный капитал назначали в долларах, он составлял 10 тысяч. С 2020 года капитал назначают в белорусских рублях. Сейчас эта сумма составляет 25 995 рублей. В 2023 году семейный капитал хотят повысить до 30 336 рублей.

Напомним, в Беларуси годовая инфляция в октябре составила 15,2% (данные к аналогичному месяцу прошлого года). Конкретно за 10 месяцев этого года товары и платные услуги подорожали на 13,6%.

При этом семейный капитал в 2023 хотят повысить на 16,7%. То есть инфляция «съедает» планируемый рост этих выплат.

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