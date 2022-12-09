Яковина: Путин пойдет на крупные уступки 2 9.12.2022, 12:03

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Иван Яковина

Названо условие, при котором Россия вернет всех украинских военнопленных и уйдет с ЗАЭС.

Работа аммиакопровода Тольятти — Одесса неожиданно стала крайне важна для государства-террориста, сказал в эфире «Радио НВ» международный обозреватель Иван Яковина.

Он считает, что ради этого транзита диктатор Владимир Путин пойдет на крупные уступки.

«Для Путина это очень важная история. Я, конечно, не фанат того, что этот аммиакопровод начнет работать и приносить России прибыль. Но если ради этого будет возвращен Украине контроль над ЗАЭС, плюс все военнопленные вернутся домой, плюс к этому еще и Россия возьмет на себя обязательства отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре, то я думаю, это будет довольно круто», — подчеркнул он.

Причиной повышенного внимания Москвы к судьбе аммиакопровода Яковина видит то, что в силу последних событий Газпром оказался на грани разорения — монополисту некуда девать газ, его приходится тратить на производство аммиака.

Такая сделка будет косвенно означать признание Россией неспособности победить в войне, заявил журналист.

«Если бы она думала, что могла бы победить в этой войне, нафига ей всякие сделки заключать? Пошел да победил, и все. Но заключение подобного рода сделки станет уже вторым официальным подтверждением того, что Россия победить не может. Потому что первым, пожалуй, было заключение зерновой сделки», — сказал он.

РФ, конечно, может нарушить свою часть предполагаемого соглашения, признает Яковина, но тогда, по его мнению, Украина легко отключит аммиакопровод в любой момент.

Ради продления «зерновой сделки» России могут разрешить экспортировать аммиак по тому же коридору, по которому Украина сейчас экспортирует продовольствие, писало в ноябре Financial Times. Переговоры, по данным источников издания, ведутся в рамках ООН.

С этой целью стороны обсуждали перезапуск аммиакопровода Тольятти — Одесса, перекачка по которому была остановлена 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 17 ноября, что страна может согласиться на транзит российского аммиака в Одессу только после того, как состоится обмен пленными по формуле «всех на всех».

Протяженность аммиакопровода по территории Украины — 1018 км. Российскую часть трубопровода контролирует Тольяттиазот, принадлежащий группе «УралХим». Оператором его украинской части выступает госпредприятие «Укрхимтрансаммиак».

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