Пара белорусов выманила у россиян 150 тонн арбузов и увезла не расплатившись 1 9.12.2022, 12:06

Российских поставщиков обманули на $43,5 тысячи.

Милиция задержала двоих минчан, которые подозреваются в особо крупном мошенничестве: они получили у российских поставщиков 150 тонн арбузов и не расплатились, а фрукты продали на рынке. На белорусов завели уголовное дело, сообщили в МВД.

Выяснилось, что мошенники — 43-летний мужчина и 63-летняя женщина — нашли через интернет трех российских поставщиков, у которых договорились купить 150 тонн арбузов с отсрочкой платежа.

Получив всю партию на сумму более 2,7 миллиона российских рублей (около 43,5 тысячи долларов), они продали фрукты на рынке дешевле себестоимости, однако обещанных денег россияне так и не увидели. Устав ждать, они обратились в милицию.

Подозреваемых нашли — как оказалось, вырученные за арбузы деньги они уже успели потратить.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

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