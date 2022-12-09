Эскалация на Балканах: Сербия готовит к отправке в Косово 1000 своих силовиков 9.12.2022, 12:23

С инициативой выступили президент и правительство страны.

Сербия планирует отправить тысячу силовиков в Косово.

Об этом заявил директор Управления Косово и Метохии Петар Петкович на внеочередной пресс-конференции, сообщает Kosovo Online.

Петкович обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в попытке оккупировать север страны.

«По нашим данным, 300-350 косовских полицейских с бронетехникой вторглись на север Косово, заблокировали Косовскую Митровицу и расположились в условиях смешанного насилия», - сказал он.

Петкович также отметил, что полицейские якобы преследуют граждан и останавливают их на улице, поэтому президент Сербии Александр Вучич и правительство страны хотят отправить на территорию Косово около тысячи сербских правоохранителей.

«Вучич много раз повторял, что мы не допустим нового погрома нашего народа. Я надеюсь, что те, кому нужно рассудить Курти, поймут это сообщение, потому что мы не позволим нашим людям страдать», - добавил Петкович.

Напомним, что на территорию муниципалитета Северная Митровица (зашло более 200 спецназовцев https://charter97.org/ru/news/2022/12/9/527488/) частично признанного Косово на бронеавтомобилях. Подобные меры были приняты на фоне нарастающего напряжения перед выборами в муниципалитетах.

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