«Завтра мы проснемся — а первый канал РФ транслирует «Лебединое озеро» 2 9.12.2022, 12:33

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Ситуация в Кремле становится все более непредсказуемой.

В ближайшее время события на фронте будут зависеть от погодных условий. Но прогнозы относительно активной фазы войны, которая, по мнению экспертов, может завершиться в конце весны или в начале лета, это, скорее всего, прогнозы по выходу ВСУ на админграницы Украины 1991 года. Но на этом война может изменить свой облик. Или наоборот, все может резко измениться в самой России.

Об этом в комментарии сайту «Апостроф» сказал военный эксперт Олег Жданов.

«Горячая фаза войны - это разгром основной группировки российских войск на украинской территории и приблизительный выход на границы 1991 года. Не исключаю, что после нее может быть позиционная война на границах. Вариант Израиля», - говорит Жданов.

По его мнению, именно это подразумевает генерал Кирилл Буданов, когда делает прогнозы, что летом 2023 года мы сможем выйти на границы 1991 года. Но, по словам эксперта, чем дальше, тем больше ситуация становится непредсказуемой в самой Российской Федерации.

«И может так случиться, что завтра мы проснемся, а «Первый канал» РФ транслирует «Лебединое озеро». Для нас это был бы праздник, и я не исключаю такого сценария. Тогда вся армия России будет бежать из Украины, а Киев и наши западные партнеры – вместе будем искать, кто будет вести переговоры от имени Российской Федерации или того государствообразования, которое от нее останется на тот момент», - подытожил Жданов.

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