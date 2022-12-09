«Это просто смешно»: Гиркин после бегства с фронта обрушился на командование РФ 2 9.12.2022, 12:46

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Экс-главарь «министерства обороны ДНР» назвал слабые места в российской обороне.

Российский террорист, бывший «министр обороны ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженных сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

Слова террориста приводит «Главред».

«Если бы мне рассказали еще несколько лет назад, что основной ставкой российского военного командования будет сооружение бетонных надолб, полос из этих надолб, копание эскарпов, отливка бетонных блиндажей и укрытий и доставка их на фронт с целью сооружения позиций протяженностью несколько сотен километров, я бы у это просто не поверил. Хотя бы потому, что такого рода бетонные надолбы могли бы прекрасно остановить танковую армию Гудериана под Москвой», – заявил Гиркин во время очередного видеообращения.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

«Возможно для немецких танков Panzer III, для «Пантер» или даже для «Тигров» такие полосы из бетонных пирамид были бы серьезным препятствием, но сейчас это мне лично кажется просто смешным», - сказал Гиркин.

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