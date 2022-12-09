ВСУ обратились к россиянам после серии взрывов на авиабазах РФ 9.12.2022, 12:53

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Война теперь касается каждого.

Взрывы на авиабазах в России и «бавовна» в Белгороде, а также других регионах страны-агрессора доказывает - война касается каждого россиянина. И теперь непонятно, могут ли они быть в безопасности даже в своих тыловых регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

«Как заметно из новостей «Бавовнятко» ходит по аэродромам и оккупанты вроде куда-то «исчезли». Но не исчезли, военной терминологией это называется рассредоточились. По разным аэродромам они растащили свою стратегическую авиацию, где это только возможно. В частности, где есть взлетно-посадочные полосы, какие они могут использовать», - рассказал Игнат.

По его словам, пока авиационная активность врага небольшая.

«Те военные и гражданские россияне, которые говорили, что «спецоперация» меня не касается», теперь уже понятно, что никуда они не денутся от войны. От последствий российской агрессии, которую осуждает весь мир. Она теперь будет касаться каждого. Теперь нигде нет безопасности. Мы же видели не первые такие «Бововнятка». Был Крым и аэродром «Миллерово» (в Ростовской области - ред.) в начале агрессии», - отметил Игнат.

Он акцентировал, что все эти инциденты на российской территории оказывают психологическое влияние на гражданских и военных РФ.

«Видим, что в Белгороде тоже со светом проблемы, с нефтебазами. Почему-то так случается. Поэтому это должно быть серьезным психологическим фактором влияния на население России и ее военных. И теперь не понятно, будет ли безопасно даже в их тыловых регионах», - подытожил Игнат.

Атака на авиабазы в России

Напомним, что в последнее время на российских авиабазах начались взрывы. В частности, такие инциденты были зафиксированы на авиабазах «Энгельс» и «Дягилево».

После стало известно, что россияне переместили из «Дягилево» 10 своих самолетов, которыми они, в частности, выпускают ракеты по городам Украины.

Хотя оккупанты и обвиняют Украину в причастности к этим взрывам, в ВСУ, например, никоим образом не подтверждали свою причастность, а лишь напомнили россиянам, что они не соблюдают правила безопасности.

Впрочем, как пишет издание Politico, ссылаясь на анонимные украинские источники, Украина якобы могли нанести удары по авиабазам РФ модифицированными советскими дронами.

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