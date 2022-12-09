Парадокс истории или Крымский коридор 6 Виталий Портников

9.12.2022, 12:57

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Виталий Портников

У Путина свое представление о «жизненном пространстве».

Во время своей последней поездки в оккупированный Крым Владимир Путин сказал вице-премьеру России Марату Хуснуллину, что России нужно обеспечить «надежное сообщение с Крымом по суше».

Это заявление российского лидера вряд ли свидетельствует о том, что Путин только сейчас понял важность сухопутного сообщения России с Крымом. Нет, это понимание, думаю, существовало и до 2022 года. То, что практически сразу же после оккупации Крыма Россия начала «спецоперацию» на востоке Украины, тоже, вероятно, было связано со стремлением обеспечить «надежное сообщение» с Крымом. Но тогда Кремль надеялся, что фактически парализованное после бегства Виктора Януковича и других высокопоставленных украинских чиновников Украинское государство не сможет оказать серьезного сопротивления и удастся отделаться, так сказать, «малой кровью» и небольшими ресурсами.

Для завоевания востока и юга Украины тогда решили использовать прежде всего диверсантов, а когда поняли, что «восставшие донецкие шахтеры» и «патриоты-добровольцы» из России не смогут противостоять украинской армии и добровольческим батальонам, возможность создать «надежное сообщение» с Крымом была уже упущена. Но, похоже, не забыта.

И в этом смысле «крымский коридор» Путина, думаю, вполне можно сравнить с «данцигским коридором» Гитлера. О претензиях нацистской Германии на Данциг, который с 1920 года имел особый статус вольного города, вспоминают гораздо реже, чем об аншлюсе Австрии или расчленении Чехословакии накануне Второй мировой войны. И все же начиналась Вторая мировая именно там. Гитлер выступал за изменение статуса города, отделенного от территории Германии территорией Польши, – и, разумеется, за предоставление Германии права сухопутного и морского транзита через эту территорию. Отказ польского правительства от выполнения требований Рейха считается одним из главных поводов для развязывания Гитлером Второй мировой войны.

С «крымским коридором» практически то же самое.

Если Гитлеру нужен был не столько «коридор», сколько «жизненное пространство» для немцев, контроль над большей частью Европы, то у Путина, думаю, свое представление о «жизненном пространстве». Для российского президента «жизненное пространство» – это постсоветское пространство.

Аннексия Крыма просто помогала создавать новые поводы для агрессии и уничтожения «искусственного государства», которым российский президент считает Украину. Точно так же Гитлер и Сталин в 1939 году называли «искусственным государством» Польшу. 31 октября 1939 года председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов на сессии Верховного Совета СССР назвал Польшу «уродливым детищем Версальского договора», подчеркнув, что «оказалось достаточным короткого удара по Польше со стороны сначала германской армии, а затем – Красной армии», чтобы от Польского государства «ничего не осталось».

Парадокс истории в том, что Сталин и Молотов оправдывали свой союз с нацистами тем, что «освобождали» украинское и белорусское население и добивались их объединения с народами Советской Украины и Беларуси. Но пройдет всего восемь десятилетий – и президент России Владимир Путин отметит, что «Украина создавалась как искусственное государство», то есть повторит по отношению к соседней стране определение, использовавшееся Гитлером, Сталиным и Молотовым по отношению к Польше. И не нужно сомневаться: стремление завоевать «коридор» в данном случае – всего лишь повод доказать эту «искусственность» с помощью грубой силы.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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