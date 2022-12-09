закрыть
9 декабря 2022, пятница, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Взрывы в Бердянске: оккупанты бегут в центр города

3
  • 9.12.2022, 13:05
  • 4,700
Взрывы в Бердянске: оккупанты бегут в центр города

Военных РФ охватила паника из-за ударов по пригороду.

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) в пятницу, 9 декабря, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Кроме того, как сообщают жители, взрывы также прогремели в Приморске (пригород Бердянска). После мощного взрыва оккупанты начали резко перемещаться в центр города.

Официальной информации о взрывах в Бердянске и Приморске пока нет.

Напомним, вчера на авиабазе во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы, также возник пожар. По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, на территории аэропорта, где наблюдались взрывы, располагались техника и беспилотники.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников