Взрывы в Бердянске: оккупанты бегут в центр города 3 9.12.2022, 13:05

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Военных РФ охватила паника из-за ударов по пригороду.

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) в пятницу, 9 декабря, прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Кроме того, как сообщают жители, взрывы также прогремели в Приморске (пригород Бердянска). После мощного взрыва оккупанты начали резко перемещаться в центр города.

Официальной информации о взрывах в Бердянске и Приморске пока нет.

Напомним, вчера на авиабазе во временно оккупированном Бердянске Запорожской области были слышны взрывы, также возник пожар. По информации мэра Мелитополя Ивана Федорова, на территории аэропорта, где наблюдались взрывы, располагались техника и беспилотники.

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