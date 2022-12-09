В Мелитополь приехал племянник Кадырова, назначенный «надзирателем» за местными гауляйтерами 9.12.2022, 13:22

1,474

Ислам Кадыров

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Оккупанты не слишком доверяют предателям на юге Украины.

В захваченный Мелитополь приехал племянник Кадырова. Он будет следить за местными гауляйтерами, которым оккупанты не доверяют.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Ивана Федоров в эфире телемарафона.

«Рашисты увеличивают свои группировки на территории южного региона оккупированной Запорожской области. Они заселяют как дома, так и квартиры. Также начинают приезжать новые гауляйтеры. Сейчас говорят, что на этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Кадырова и в городе обсуждают, что это очередной «смотритель» от Кадырова», - рассказал он.

По словам Федорова, племянник Кадырова связан с аграрной сферой и был министром аграрной политики в Чечне, потому не исключено, что он приехал грабить зерно у местных аграриев.

«Они раньше украли комбайны, а затем поставщик комбайнов увидел, что они в Чечне», - напомнил мэр.

По мнению Федорова, главная задача «смотрящего» - контролировать местных гауляйтеров.

«Привезли якобы «делиться опытом становления республики». Это значит: следить, чтобы деньги шли исключительно в правильный карман, грабить промышленность, кошмарить гражданское население. Но главная задача «смотрящего» - контролировать местных гауляйтеров. Потому что предателям даже захватчики не доверяют», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».