закрыть
9 декабря 2022, пятница, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Мелитополь приехал племянник Кадырова, назначенный «надзирателем» за местными гауляйтерами

  • 9.12.2022, 13:22
  • 1,474
В Мелитополь приехал племянник Кадырова, назначенный «надзирателем» за местными гауляйтерами
Ислам Кадыров
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Оккупанты не слишком доверяют предателям на юге Украины.

В захваченный Мелитополь приехал племянник Кадырова. Он будет следить за местными гауляйтерами, которым оккупанты не доверяют.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Ивана Федоров в эфире телемарафона.

«Рашисты увеличивают свои группировки на территории южного региона оккупированной Запорожской области. Они заселяют как дома, так и квартиры. Также начинают приезжать новые гауляйтеры. Сейчас говорят, что на этой неделе приехал новый гастролер, являющийся племянником Кадырова и в городе обсуждают, что это очередной «смотритель» от Кадырова», - рассказал он.

По словам Федорова, племянник Кадырова связан с аграрной сферой и был министром аграрной политики в Чечне, потому не исключено, что он приехал грабить зерно у местных аграриев.

«Они раньше украли комбайны, а затем поставщик комбайнов увидел, что они в Чечне», - напомнил мэр.

По мнению Федорова, главная задача «смотрящего» - контролировать местных гауляйтеров.

«Привезли якобы «делиться опытом становления республики». Это значит: следить, чтобы деньги шли исключительно в правильный карман, грабить промышленность, кошмарить гражданское население. Но главная задача «смотрящего» - контролировать местных гауляйтеров. Потому что предателям даже захватчики не доверяют», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников