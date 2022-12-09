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Подсанкционная яхта российского олигарха Мазепина исчезла из порта на Сардинии

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  • 9.12.2022, 13:49
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Подсанкционная яхта российского олигарха Мазепина исчезла из порта на Сардинии

Причастных к этому ожидает крупный штраф.

Роскошная яхта «Алдабара», принадлежащая российском миллиардеру Дмитрию Мазепину, загадочным образом смогла покинуть порт на Сардинии, несмотря на то, что судно задержали в рамках санкций.

Об этом сообщает The Guardian.

Судно стоимостью от 700 тысяч до 1 млн евро было пришвартовано в порту Ольбии и конфисковано в мартепосле внесения Мазепина в европейский санкционный список из-за вторжения России в Украину.

Яхта находилась в порту до июня этого года. Однако за несколько часов до того, как было официально подтверждено, что она принадлежит олигарху, судно исчезло.

«Мазепин знал, что он был в списке, но сумел максимально использовать период, в течение которого мы работали над установлением факта принадлежности яхты, поскольку нам нужно было изучить цепочку владения. Мы находились в процессе подтверждения, когда яхту забрали», — сказал источник в отделе финансовой полиции Сардинии.

По данным полиции, Мазепин нанял иностранную компанию, которая, в свою очередь занялась перевозкой яхты из Италии. После исчезновения яхта сделала остановку в маленьком порту Бисерта в Тунисе, однако текущее местонахождение судна неизвестно.

Полиция также сообщила, что Мазепину, компании, которая помогла организовать вывод яхты, и капитану, который утверждает, что не знал, что судно принадлежит российскому бизнесмену, грозит штраф в размере до 500 тысяч евро каждому.

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