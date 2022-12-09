Ученые обнаружили в США корабль 1875-го года, который перевозил золото на $5 миллионов 9.12.2022, 13:51

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Археологи откроют музей, посвященный кораблю.

Археологи из Northwest Shipwreck Alliance утверждают, что обнаружили обломки утраченного парохода, затонувшего в 1875 году, сообщает Express (перевод - «Фокус»). На борту находился груз золота на сумму почти 178 800 долларов США, что сегодня стоит около 5 миллионов долларов.

Пароход «Пацифик» затонул после столкновения в темноте с парусником «Орфей» юго-западнее мыса Флеттери, штат Вашингтон, 4 ноября 1875 года. Лишь двое из более 275 пассажиров и членов экипажа выжили, что делает это событие самой смертоносной морской катастрофой своего времени, произошедшего вдоль западного побережья США. Во время столкновения «Пацифик» совершал рейс между Викторией (Британская Колумбия) и Сан-Франциско (Калифорния).

Фактически груз корабля — кроме 2000 мешков овса, 300 тюков хмеля, 250 шкур, 11 бочек жира и двух ящиков опиума — также включал около 200 фунтов золота. Теперь два эксперта, Мэтью МакКоли и Джефф Хаммел, считают, что им удалось найти потерянный пароход.

Филипп Дрю, коллега экспертов из Northwest Shipwreck Alliance, прокомментировал событие: «Это открытие было скорее медленным осознанием, чем моментальным откровением».

Для сбора достаточного количества данных и доказательств это место нуждалось в тщательном и повторном исследовании с помощью сонара и погружений подводного аппарата с дистанционным управлением.

Впереди еще годы тяжелой работы, чтобы раскопать затонувший корабль, соблюдая соответствующие меры по восстановлению и сохранению артефактов.

По мнению экспертов, признаком того, что затонувшее судно, которое они нашли, является «Пацификом», является открытие двух круглых впадин на морском дне на небольшом расстоянии от остального затонувшего судна. Считается, что это гребные колеса парохода.

Несмотря на то, что суд предоставил Northwest Shipwreck Alliance эксклюзивные права на спасение затонувшего корабля, они не разглашают его точное местонахождение. Однако они обнаружили, что пароход лежит примерно в 23 милях от берега, на глубине 1000–2000 футов.

Northwest Shipwreck Alliance планирует открыть музей, посвященный демонстрации артефактов, найденных при поиске затонувших кораблей.

Хотя официальные данные свидетельствуют, что в результате катастрофы погибли 275 человек, фактическое количество могло быть больше, поскольку дети могли плавать без билетов.

По словам экспертов, никакие человеческие остатки на месте аварии пока не обнаружены — и, учитывая сильное течение и глубину воды, вряд ли их найдут, добавили они.

«Орфей» — парусное судно, случайно свернувшее на путь «Пацифика» после того, как его второй помощник воспринял огни на борту «Пацифика» за огни маяка Кейп-Флеттери — пережило столкновение, но той же ночью села на мель на проливе Барклай-Саунд после очередной ложной коррекции курса.

Однако в отличие от пассажиров Пацифика, экипаж Орфея вышел на берег, его спасла американская налоговая служба.

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