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«Растащили всю стратегическую авиацию»

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  • 9.12.2022, 14:05
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«Растащили всю стратегическую авиацию»

Что происходит на авиабазах РФ после атаки дронов.

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что россияне пытаются максимально быстро перераспределить оставшуюся технику, чтобы спасти стратегическую авиацию. Такое поведение может иметь свои последствия для рядовых жителей тыловых регионов РФ.

По словам спикера, «бавовна» в РФ показывает, что война теперь касается каждого россиянина. И теперь непонятно, могут ли они быть в безопасности даже в своих тыловых регионах. Об этом он заявил в эфире телемарафона.

«Как заметно из новостей «Бавовнятко» ходит по аэродромам и оккупанты вроде куда-то «исчезли». Но не исчезли, военной терминологией это называется рассредоточились. По разным аэродромам они растащили свою стратегическую авиацию, где это только возможно. В частности, где есть взлетно-посадочные полосы, какие они могут использовать», - рассказал представитель ВС ВСУ.

При этом он напомнил, что «бавовна» уже была в Крыму, на аэродроме «Миллерово», а также в Белгородской области.

«Видим, что в Белгороде тоже со светом проблемы, с нефтебазами. Почему-то так случается. Поэтому это должно быть серьезным психологическим фактором влияния на население России и ее военных. И теперь не понятно, будет ли безопасно даже в их тыловых регионах», - добавил Игнат.

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