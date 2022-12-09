Политзаключенного приговорили к 2,5 годам колонии по «делу Зельцера»
- 9.12.2022, 14:21
Решение вынес судья Алексей Хлыщенков.
В Гомельском областном суде 11 ноября осудили политзаключенного Руслана Осетрова по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса («Разжигание иной социальной вражды и розни»). Судья Алексей Хлыщенков назначил политзаключенному два с половиной года лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.
Руслана Осетрова задержали 29 сентября 2021 года по уголовному делу, возбужденному за комментарии в Интернете после гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и it-специалиста Андрея Зельцера.
Поддержите политзаключенного: СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А. Руслан Игоревич Осетров.