Политзаключенного приговорили к 2,5 годам колонии по «делу Зельцера» 9.12.2022, 14:21

Руслан Осетров

Решение вынес судья Алексей Хлыщенков.

В Гомельском областном суде 11 ноября осудили политзаключенного Руслана Осетрова по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса («Разжигание иной социальной вражды и розни»). Судья Алексей Хлыщенков назначил политзаключенному два с половиной года лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщают правозащитники.

Руслана Осетрова задержали 29 сентября 2021 года по уголовному делу, возбужденному за комментарии в Интернете после гибели сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и it-специалиста Андрея Зельцера.

Поддержите политзаключенного: СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А. Руслан Игоревич Осетров.

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