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«Россияне начали бунтовать»: новая версия масштабного пожара в Москве

  • 9.12.2022, 14:25
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«Россияне начали бунтовать»: новая версия масштабного пожара в Москве

Торговый центр «Мега Химки» мог загореться из-за умышленного поджога.

Пожар в ТЦ «Мега Химки» в Москве мог случится вследствие поджога самими гражданами РФ, которые таким образом решили выразить свой протест и выступить против российской власти.

Об этом в эфире«Апостроф TV» сообщила российский политический деятель Наталья Пелевина.

«Так как такие пожары начали учащаться, то можно сказать и про определенную политическую подоплеку. Возможно, есть категория людей, которых все достало и которые таким вот образом проявляют свое недовольство ситуацией. То есть вполне реально, что это мог быть поджог. Когда есть какое-то отдельно стоящее событие, всегда можно спихнуть на стечение обстоятельств, а когда это становится какой-то закономерностью, тогда уже появляются другие причины», – считает россиянка.

Пелевина обращает внимание на то, что российский народ находится в крайнем эмоциональном напряжении. Люди все меньше доверяют властям, а когда-то единый порыв граждан «за Путина» закончился.

«Собственно, какие люди имеют ресурсы? Большинство понимают, что не могут пойти на Красную площадь с недавно полученным автоматом или чем-то еще и что-то предпринять. Поэтому, возможно, что подобного рода поджоги – это отражение нарастающего недовольства среди людей», – резюмировала она.

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