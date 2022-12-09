Путин превратился в классического самодура 2 Альфред Кох

9.12.2022, 14:33

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Альфред Кох

У главы Кремля есть две «мега-идеи».

Вот и закончился двести восемьдесят восьмой день войны. На фронте без перемен: ожесточенные бои в Донбассе. Особенно в вокруг Авдеевки, Бахмута и Кременной. А в остальном прекрасная маркиза… Короче, ничего нового.

Сегодня опять отжигал Путин. Вручив в Кремле награды российским военным, он выпил шампанского и рассказал журналистам, что оказывается Россия действительно бомбит энергетическую инфраструктуру Украины. Но делает это в ответ на украинскую атаку Крымского моста.

То есть его картина мира теперь такая: сияло солнце, никто никого не трогал, всюду царил мир и благолепие, а российский народ был занят тихим мирным трудом. И тут воздух разорвал грохот: это злые «укры» взорвали Крымский мост!

Тут уж не выдержали даже железные нервы Путина, и он дал команду бомбить украинскую энергетическую инфраструктуру. А заодно и больницы, детские сады и жилые дома (с завидной регулярностью, но, тем не менее - по ошибке).

Нет нужды все это комментировать. Разумеется весь этот словесный понос не предназначен для логического анализа и какого-то вразумительного ответа. Очевидно, что это его утверждение не выдерживает никакой критики. Но Путин уже давно ничего и не говорит, что было бы приспособлено для разумного осмысления.

Он говорит какие-то слова, которые просто должны вызвать не мысли, а лишь эмоции. Он апеллирует не к разуму, но чувствам. Вот этот «Торжественный Комплект» им. тов. О.Бендера, который мы уже сто раз слышали:

«...Флаги - реют, враг - трепещет, мы - победим, анало-говнет, по заветам отцов, наша великая родина, истинная вера, традиционные ценности, особая цивилизация, нас хотят поработить, будущее наших детей, могилы предков, от победы к победе, Гагарин, великая русская культура, никогда ни на кого не нападали, народ-освободитель, можем повторить, заставим уважать, наш суверенитет, высокий подвиг, священный долг, нет большего счастья, никто не сумеет нас заставить… и т.д.»

Вообще, я все больше убеждаюсь, что Путин похож на щедринского градоначальника Брудастого, у которого была голова из дерева, а внутри нее был органчик, который выдувал только две фразы: «Не потерплю!» и «Разорю!». И вот с этим словарным запасом он и правит Россией уже двадцать два года. И оказывается, этого достаточно для народа-богоносца…

У Путина есть две мега-идеи: «Суверенитет», и «Нас хотят наеб…ть». Все. Суверенитет он понимает как полную свою безнаказанность или то, что в XVIII веке называли «самодержавием» (Анна Иоанновна, разрывая «Кондиции», сказала: «Буду править самодержавно!»).

А концепт «Нас хотят наеб…ть» устроен проще простого: поскольку то, что все нас хотят наеб…ть является аксиомой, то есть утверждением, не требующим доказательства, то «самодержцу» (см. абзац выше) следует самому всех наеб…вать. Иначе нельзя: останешься в дураках. Как говорят воры-законники: это не мы такие, это жизнь такая…

И чем это отличается от органчика Брудастого? Ничем…

К чему привела эта доктрина Путина - хорошо известно: Россия осталась одна, без союзников, ей никто больше не верит и не хочет иметь с ней дело. Поскольку общение с Россией теперь дело опасное, то те смельчаки, которые все же решаются коротко с ней прокрутить какой-то молниеносный гешефт (типа Турции), требуют за это больших премий и дисконтов. Иначе нет смысла так отчаянно рисковать.

А раз Путин окончательно превратился в классического самодура, то он наверняка теперь исповедует принцип «Odernit, dum metuant» (Пусть ненавидят, лишь бы боялись), который исповедовал главный самодур всех времен и народов римский император Калигула.

И все бы хорошо, но только после того, как ВСУ навешала Путину пиз…лей, бояться его стали все меньше и меньше. А скоро вообще перестанут. А что бывает с теми, кого ненавидят, но уже не бояться - я думаю рассказывать не надо. Их уничтожают. Так же будет и в этот раз.

Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Альфред Кох, t.me

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