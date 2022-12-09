Политолог: Кремлевские элиты приняли решение из-за плохого здоровья Путина 2 9.12.2022, 15:22

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Оно рассматривается как неизбежное.

Российский политолог, историк и писатель Валерий Соловей, имеющий собственные источники в Кремле, ранее сообщал, что в РФ запланированы досрочные президентские выборы.

Примечательно, что эксперт не отступает от своего мнения. По его словам, российская элита полным ходом готовится к политическому отстранению Путина по причине ухудшения его здоровья.

«Это обсуждается как неизбежное решение», – заявил Соловей в интервью для YouTube-канала Politeka Online.

В ходе беседы политический аналитик подчеркнул, что состояние здоровья кремлевского диктатора действительно скверное.

К слову, об этом пишет и ряд британских изданий, опираясь на собственные источники в спецслужбах.

«Поверьте, если эта информация появляется в таблоидах, то она появляется в том числе и потому, что она нужна, чтобы послать сигнал российскому истеблишменту, особенно истеблишменту среднего уровня, чтобы он знал, как обстоит дело, и готовился к этому», – отметил Соловей.

По словам политолога, Путина поддерживают в рабочей форме иностранные, а не российские врачи, и все технологии лечения заимствованы извне.

«То есть пока удается отсрочить его уход с политической арены. Но надолго ли? Вряд ли, потому что у даже самых эффективных лекарств, у самой эффективной таргетной терапии, которая развивается в мире очень быстро, есть предел. Из-за этого в российской элите идут разговоры и интеллектуальная подготовка к досрочным президентским выборам. Это обсуждается как некое неизбежное решение. Другое дело, что Путин будет отсрочивать объявление этого решения», – рассказал Валерий Соловей.

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