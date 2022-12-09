Симоньян в эфире ТВ призвала грабить «богатых россиян»4
- 9.12.2022, 15:45
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Пропагандистка признала плачевное положение армии РФ.
Главред российского пропагандистского канала RT Маргарита Симоньян в прямом эфире признала плачевное состояние «второй армии мира» и предложила «сброситься» всем богатым россиянам.
«Поднимите налог на богатых. Человек, который зарабатывает 5 миллионов в год, не заметит еще 2-3%», - сказала она.
Так Симонян призвала решить вопрос об обеспеченности всех участников армии РФ, воюющих против Украины.
Тelegram-канал «Украина 365» публикует фрагмент видео из передачи. Своими словами она признала многомиллионные доходы роспропагандистов.
Симоньян публично обратилась к правительству с просьбой поднять налоги ей, Владимиру Соловьеву и другим обеспеченным людям.
Последний не ожидал такого поворота событий, но пришлось кивать и говорить «конечно».
Ответ Соловьева прозвучал очень грустно и неуверенно.