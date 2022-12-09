Британская разведка показала актуальную карту боев в Украине 9.12.2022, 15:50

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ВСУ провели ряд успешных контратак.

Российские войска продолжают попытки наступательных операций на восточном направлении. Там оккупанты пытаются прорваться на трех участках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.

По данным британской разведки, ситуация в восточных регионах страны остается напряженной. В Донецкой области продолжаются ожесточенные бои возле Бахмута, где вражеские войска не прекращают попыток прорыва украинских позиций.

Кроме того, наступательные действия, согласно данным британской спецслужбы, россияне проводят в районе Сватово и Кременной (Луганская область). Однако успехов на этом направлении оккупанты не имеют.

Вооруженные силы Украины, в свою очередь, контратакующими ударами противостоят агрессии россиян.

Ситуация на других участках фронта пока стабильная. Огневая активность наблюдается в Херсонской и Запорожской областях. Там украинцы точечными ударами отрабатывают тыловые позиции российских войск.

Напомним, ранее в британской разведке допустили, что российская армия получила новую партию беспилотников из Ирана. Такое мнение аргументировано тем, что атаки на Украину с помощью дронов возобновились.

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