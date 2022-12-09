Пионтковский назвал три сценария, как закончится российская агрессия
- 9.12.2022, 16:12
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Все они подразумевают безоговорочную победу Украины.
На сегодняшний день есть три сценария, как закончится война РФ против Украины. Все три подразумевают безоговорочную победу Киева.
Об этом в эфире «24 канала» рассказал российский политолог Андрей Пионтковский.
«Все понимают, что Россия проиграла… Есть три возможных сценария окончания войны. Все они заканчиваются победой Украины, но они очень разные», - рассказал политолог.
Первый сценарий, по его мнению, это успешное контрнаступление ВСУ с прорывом к Азовскому морю.
«Украина нас удивляла много раз за эти 9 месяцев, фантастически… Возможно, она удивит еще раз. Скорее всего, через неделю - две, когда замерзнет почва, начнется наступление украинское… Это будет создание херсонско-крымского гигантского котла. Фактически это будет конец войны и обрушение путинского режима», - рассказал Пионтковский.
Второй вариант, по его мнению, это добровольная капитуляция кремлевских элит.
«Они сейчас думают, чтобы сохранить свою жизнь, собственность, власть. Гораздо легче им это сделать без Путина. И Запад им дает понять, что он закроет глаза… Второй вариант - созреют те условия внутри бункера, на которые рассчитывает Вашингтон, представляя им возможность согласиться на добровольный уход с украинской территории», - поделился мнением политолог.
Третий сценарий случится, если контрнаступление ВСУ не приведет к разгрому оккупационной армии РФ, а Путин удержится у власти. В этом случае, считает Пионтковский, американцы передадут Украине необходимый военный набор для быстрой победы.
«Американцы не могут бесконечно держать эту паузу. Где-то через месяц они дадут оружие и снимут все вопросы», - рассказал эксперт.
Он исключил сценарий с затяжной войной, о которой на днях говорил диктатор Путин.