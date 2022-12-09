ВСУ показали, как уничтожили БТР россиян возле Сватового
- 9.12.2022, 16:29
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Украинские бойцы оставили россиян без техники, прицельно попав в нее.
Украинские военные уничтожили вражеский БТР оккупантов в районе Сватового (Луганская область). Они оставили россиян без техники, прицельно попав в нее. Об этом сообщает телеграм-канал «СтратКом».
- Прямое попадание во вражеский БТР на Сватовском направлении, - говорится в сообщении.
Известно, что БТР уничтожили артиллеристы 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и добровольческого подразделения «Хартия».
Как сообщалось, российским войскам вскоре придется попрощаться с городами Сватово и Кременная (Луганская область). Оккупанты это понимают, а потому готовятся к следующей обороне в Старобельске.