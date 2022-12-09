Честь — это не про Путина

Честь — это не про Путина4
- Telegram-канал «Запретное мнение»
- 9.12.2022, 16:45
- 3,384
Слова диктатора не стоят той бумаги, на которой их печатают.
Сенатор Клишас, комментируя отсутствие указа президента «о завершении частичной мобилизации», заявил, что слова Путина имеют большую силу:
«Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет».
Очередное напоминание о том, что сегодняшняя РФ — это антиправовое государство, всецело подчиняющееся воле одного, не вполне здорового, человека.
А слова Путина, напомним, не стоят даже той бумаги, на которой их печатают. Сегодня сказал одно, завтра другое, послезавтра все «обнулил» и начал по новой.
За десятилетия своего бесславного правления престарелый Вождь не выполнил ничего из того, что обещал.
Пенсионный возраст был поднят, Конституция изменена, война развязана, а Россия так полностью и не газифицирована.
Честь — это не про него. У него ее никогда не было и уже не будет.
Telegram-канал «Запретное мнение»