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Честь — это не про Путина

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  • Telegram-канал «Запретное мнение»
  • 9.12.2022, 16:45
  • 3,384
Честь — это не про Путина

Слова диктатора не стоят той бумаги, на которой их печатают.

Сенатор Клишас, комментируя отсутствие указа президента «о завершении частичной мобилизации», заявил, что слова Путина имеют большую силу: 

«Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет». 

Очередное напоминание о том, что сегодняшняя РФ — это антиправовое государство, всецело подчиняющееся воле одного, не вполне здорового, человека. 

А слова Путина, напомним, не стоят даже той бумаги, на которой их печатают. Сегодня сказал одно, завтра другое, послезавтра все «обнулил» и начал по новой. 

За десятилетия своего бесславного правления престарелый Вождь не выполнил ничего из того, что обещал.

Пенсионный возраст был поднят, Конституция изменена, война развязана, а Россия так полностью и не газифицирована.

Честь — это не про него. У него ее никогда не было и уже не будет.

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