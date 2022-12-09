Честь — это не про Путина 4 Telegram-канал «Запретное мнение»

9.12.2022, 16:45

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Слова диктатора не стоят той бумаги, на которой их печатают.

Сенатор Клишас, комментируя отсутствие указа президента «о завершении частичной мобилизации», заявил, что слова Путина имеют большую силу:

«Я считаю, что необходимости в этом нет. Ведь, с политической точки зрения, с точки зрения легитимности, большей силы, чем слова президента, у нас в стране нет. Вы думаете, указ сильнее, чем слова? Мне кажется, нет».

Очередное напоминание о том, что сегодняшняя РФ — это антиправовое государство, всецело подчиняющееся воле одного, не вполне здорового, человека.

А слова Путина, напомним, не стоят даже той бумаги, на которой их печатают. Сегодня сказал одно, завтра другое, послезавтра все «обнулил» и начал по новой.

За десятилетия своего бесславного правления престарелый Вождь не выполнил ничего из того, что обещал.

Пенсионный возраст был поднят, Конституция изменена, война развязана, а Россия так полностью и не газифицирована.

Честь — это не про него. У него ее никогда не было и уже не будет.

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