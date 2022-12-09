Российского оппозиционера Илью Яшина приговорили к 8,5 годам колонии 3 9.12.2022, 16:52

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Илья Яшин

Его судили по делу о «фейках» про российскую армию.

Мещанский суд Москвы приговорил к восьми с половиной годам колонии общего режима российского оппозиционного политика Илью Яшина по обвинению в распространении «фейков» о российской армии, пишет «Медуза».

После отбытия срока ему в течение четырех лет будет запрещено пользоваться интернетом. Государственный обвинитель требовал приговорить политика к девяти годам колонии.

Уголовное дело было возбуждено из-за апрельского стрима Яшина, в котором он рассказывал об убийстве мирных жителей в Буче в Киевской области во время российской оккупации. По версии обвинения, политик распространял «заведомо ложную информацию» по «мотивам политической ненависти», хотя «знал», что Россия принимает меры «по поддержанию мира и безопасности». Яшина отправили под арест по делу о «фейках» в середине июля.

Яшин своей вины в суде не признал. Он заявил, что в своем стриме приводил и позицию Украины относительно убийств в Буче, и позицию Минобороны России, и сообщения независимых журналистов.

Илья Яшин после начала войны в Украине открыто занял антивоенную позицию и отказался уезжать из России.

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