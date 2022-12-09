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В Минске к двум годам колонии приговорили 43-летнего политзаключенного

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  • 9.12.2022, 17:22
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В Минске к двум годам колонии приговорили 43-летнего политзаключенного
ДЕНИС ЯДЕВИЧ

Дениса Ядевича судили «делу Зельцера».

В Минском городском суде к двум годам колонии по «делу Зельцера» приговорили 43-летнего политзаключенного Дениса Ядевича. Его признали виновным по ст. 369 («оскорбление представителя власти») и ч. 1 ст. 130 («разжигание иной социальной вражды и розни») Уголовного кодекса.

Такой приговор вынесла судья Анжела Костюкевич еще 11 ноября, но о результате суда стал известен правозащитникам только сейчас.

Денис Ядевич был задержан 30 сентября 2021 года в Минске по уголовному делу, возбужденному за комментарии в интернете после гибели IT-специалиста Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка.

Поддержите политзаключенного: СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Денис Александрович Ядевич.

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