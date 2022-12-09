Олег Жданов: В российскую армию будут «загребать» 17-летних 2 9.12.2022, 17:24

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Россия провалила призыв.

Россия фактически провалила призыв в армию и готова снизить возраст призывников до 17 лет, в нарушение закона. Об этом в интервью ТСН рассказал украинский военный эксперт Олег Жданов.

- Российская Федерация фактически провалила призыв. Пока официальных данных нет, но говорят, что те 100 тысяч планировавших призывников они не набрали. И они даже сегодня готовы снизить возраст призывной кампании до 17 лет. Не 18 – а в нарушение законодательства снизить до 17 лет и загребать всех, кто попадет под облавы и под вручение повесток, – отметил Жданов.

Напомним, накануне в ГУР Минобороны Украины сообщили, что в России есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны мобилизации, а также новые формы, методы, системы учета. В частности, речь идет и о призыве 17-летних украинцев на оккупированных территориях.

По оценкам военного эксперта Михаила Самуся, России нужно еще мобилизовать и отправить на войну не менее 500 тыс. человек, чтобы остановить контрнаступление ВСУ.

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