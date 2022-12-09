Путин и его миньоны 2 Владислав Гирман, «Деловая столица»

9.12.2022, 17:40

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Россиянам еще раз нарисовали другую реальность.

7 декабря глава страны-террориста Владимир Путин принял участие в заседании карманного Совета по правам человека, который, как и пресс-конференция диктатора перед ним, была проведена лишь с целью очередного сеанса мистификации войны против Украины.

Как обычно, Путин и его миньоны не смогли выйти на креатив. Та самая болотная вода в ступе: нацисты в Украине, восемь лет «дамбили Бамбас», враждебный Запад, Россия в осаде; Россию не выгнали из Совета по правам человека ООН, а она сама ушла, и т.д.

Но. Нельзя сказать, что и не было красноречивых трендов, выкрикивавших не столько из-за того, что говорил Путин, сколько из-за того, почему он это говорил.

Утрата ЦА и зерновой шантаж

Так что непосредственно из пресс-конференции для придворных пропагандистов перед заседанием РПЧ можно выделить несколько более или менее интересных тезисов Путина, непосредственно касающихся Украины или положения России в мире, что для нее все меньше.

Тезис первый – об изоляции Российской Федерации в мире. И не столько относительно контактов с Европой, США и другими странами-представителями условного Запада, сколько относительно отношений России с теми государствами, которые еще недавно считались лояльными или дружественными. В первую очередь из мягкого подбрюшья России – Центральной Азии и стран-членов ОДКБ.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе коренным образом изменил баланс сил в регионе и имел негативные последствия для всей российской политики в Центральной Азии. И также существенно повлиял на едва прозябающую ОДКБ, когда разочарованный в отсутствии действенной помощи со стороны Москвы премьер-министр Армении Никол Пашинян поставил крест на этой организации.

Центральная Азия, так сказать, «посыпалась» из-за слабости России — и, наоборот, силы Китая и Турции. Это было очень больно для Кремля, чьи «тылы» были де-факто утрачены.

Поэтому Путин пытался заверить аудиторию в том, что ситуация не катастрофическая. Если точнее: он просто решил соврать, заверив аудиторию в том, что в Центральной Азии все в порядке и тамошние страны еще больше нуждаются в России. Бессчетные демарши Казахстана, Узбекистана (отказался от предложения сделать «газовый альянс» на троих: РФ, Узбекистан, Казахстан); и даже Таджикистан, чей глава Эмомали Рахмон, когда-то последний полностью лоялен к Кремлю, публично требовал уважения.

Чтобы нивелировать геополитические поражения в регионе, Путин без всякой конкретики лишь сообщил о каком-то партнерстве, интересных проектах по возобновлению неработающих предприятий на «новой технологической базе», а еще, как оказалось, он даже вынужден был «покупать» дружбу Туркменистана обещанием обеспечить этой стране доступ к морям через русские порты.

Второй тезис, заслуживающий внимания, касается уже Украины – Зерновой сделки и коридора для судов, транспортирующих зерно в страны Африки и Азии. Конечно же, Путин отрицает факт таких поставок.

Но сделать с коридором ничего не может, то есть он теряет этот рычаг давления, поскольку Зерновое соглашение было усилено инициативой Grain from Ukraine, к которой сразу присоединились более 20 стран.

Однако Путин не был бы Путиным, если бы по крайней мере не попытался как-то отремонтировать этот рычаг. Его и его спецслужб новая мифологема – это заявление о том, что мост через Керченский пролив был вроде взорван из уходящего из Одессы зерновоза.

Путин еще не согласовал эту версию, держит изготовку, но дает понять, что ФСБ может быстро назвать ее окончательной. И тогда, как выразился диктатор, зерновой коридор «мы попросту закроем и все». Непрозрачно намекает на готовность задействовать корабли ЧФ РФ, что с другой стороны кажется пустой угрозой после уничтожения флагмана «Москва» и повреждения кораблей непосредственно в оккупированном Крыму.

Политбюро по правам человека

Именно так можно охарактеризовать то действо, которое происходило после пресс-конференции в формате онлайн-конференции.

В основном это были классические уже заявления о всяческих «сатанистах» с Запада, преступлениях украинских «нацистов» и о том, как все действительно хорошо в России. Не идеально, но хорошо по словам докладчиков.

Для проформы назывались некоторые проблемы в тех или иных отраслях. В том числе и относительно «долевой мобилизации», которые «царь-батюшка» велел решить. Но вообще глобальных кризисных ситуаций, о которых уже регулярно пишут условно либеральные росСМИ, не существует. В мировоззрении участников заседания все «чмобики» стремятся воевать и хотят возвращаться на поле боя после потери конечностей. Только в протезах нуждаются.

Поэтому россиянам еще раз нарисовали другую реальность. И неважно, верят они или нет. Реальность создана – добро пожаловать.

В этой реальности протезированные солдаты будут воевать и воевать долго. Путин подтвердил, что «СВО» может длиться дольше, чем сначала рассчитывали гениальные кремлевские стратеги. Это первый момент.

Второй. В то же время эта «СВО» реализуется по плану (каким-то), несмотря на то, что российские войска уже выгнали с Севера Украины, Харьковщины и Херсона, и готовят им новые «перегруппировки».

Третий. Не обошлось без ядерной палки, которым Путин вновь размахивал. Он, в частности, уверял, что первой Россия это оружие не применит, но и второй тоже. Так и сказал, имея в виду, что в случае ядерного удара по России или территориям, которые она считает своими (даже если это будет фейк, аналогичный Майнильскому инциденту), одновременно будут выпущены и российские ядерные ракеты.

Четвертый. Еще в начале инвазии в Украину Кремль и лично Путин утверждали, что они не будут захватывать территории. Но уже сейчас он называет победой территориальное достояние России – оккупацию отдельных районов Донецкой, Запорожской, Луганской, Херсонской областей. И порадовался тем, что он осуществил мечту Петра I и сделал Азовское море внутренним озером России.

Пятый. Мобилизированные в подавляющем большинстве просто стабилизируют фронт и всего несколько тысяч уже в окопах. О новой партии пошедших в Россию цинковых гробов Путин и другие умолчали.

Шестой. Было отрицано существование лагерей для дезертиров и отказавшихся воевать. А о казнях бойцов, в первую очередь из завербованных в ППК «Вагнер» заключенных, конечно, никто не упоминал.

КГБист в ловушке

И здесь мы фиксируем очень важный тренд во всех этих заявлениях и обсуждениях.

Тот факт, что Путин добровольно согласился говорить о мобилизации, ситуации на фронте и т.д., уже свидетельствует о том, что он и его окружение вынуждены реагировать на общественный запрос на эти темы.

Что интересно, реагировать ему пришлось даже с учетом того, что Совет по правам человека перед этим заседанием тщательно зачистили от либеральных «элементов», гипотетически могущих нарушить табу. В РПЛ вместо этого ввели вполне лояльных людей вроде известного пропагандиста – так называемого «военкора» и ГРУшника Александра Коца. И еще несколько карманных либералов для картинки.

Но даже эту теплую ванну, как пишет издание «Верстка», дополнительно подогревали из Кремля, ведь создали стоп-лист вопросов, которые нельзя вообще поднимать. А именно казнь вагнеровца Нужина, применение закона о фейках или потери РОВ в Украине.

Если Путину и его приспешникам уже приходится чертить красные линии и для вполне дрессированных обезьян, то дела у них действительно плохие.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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