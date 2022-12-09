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Сын задержанной Ларисы Щиряковой третьи сутки находится в приюте

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  • 9.12.2022, 17:54
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Сын задержанной Ларисы Щиряковой третьи сутки находится в приюте

Родственникам удалось связаться с отцом Святослава.

Третьи сутки бывшую журналистку Ларису Щирякову удерживают в Гомельском ИВС, а ее несовершеннолетнего сын Святослава – в социально-педагогическом центре в поселке Березки Гомельского района, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Родственники до сих пор не знают, за что задержали Ларису, разлучив с сыном. Рассказывают только, что в частном доме, где живет женщина, силовики вечером 6 декабря провели обыск: перевернули все не только в доме – обыск делали в бане, в автомобиле. Каких-то актов изъятия родственники пока не видели.

Родственникам Ларисы удалось связаться с отцом Святослава, который давно живет в российском Новосибирске. Он первый, кого социальные службы видят опекуном подростка.

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