«Собирались в Польшу, а очутились в Италии» 1 9.12.2022, 18:16

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Белоруски рассказали об авантюрном, но интересном путешествии.

Туристический сезон стал на паузу, но ведь воспоминания об отдыхе и яркие фотографии могут согреть даже холодными зимними вечерами. Особенно, если поездка была полна приключений, как у подруг из Гродно Марины и Эльнары, которые махнули на авто в Италию, пишет Newgrodno.by.

«Хотя, если честно, мы не собирались туда. Планировали устроить кулинарный тур, например, по Польше. Но потом прикинули по деньгам и поняли, что можем поехать куда-то дальше», — рассказывает Марина.

Решили направиться в путешествие в Европу. Собрались буквально за неделю. И сразу же после выезда начались приключения. Сначала подружек «развернули» польские пограничники, пришлось въезжать в ЕС через Литву…

Затем напрячься заставила машина. Перед самой границей на приборной панели загорелся «чек». Причем, машина не старая – пятилетний «Фольксваген Гольф».

«Что делать? Гарантий нам никто не давал, мол, может и доедете. Поэтому мы рискнули. Машина почти не подвела», — вспоминают девушки.

Еще одна проблема – заправка. Машина работает на пропане, чтобы найти станции с этим топливом приходилось отклоняться от маршрута.

«Ночевали в машине, ехали за рулем по очереди. Кстати, плюс в таком путешествии в том, что по дороге можешь заехать в любое понравившееся место, посмотреть что-то новое», — рассказывают путешественницы.

Поездка до Италии заняла около трех суток. Базой для отдыха стал город Салерно на юге страны, где живет подружка одной из девушек.

«Мы каждый день перемещались по новым местам и городам, посещали новые кафешки, изучали, как они работают. Ведь у нас с подругой бизнес в этой сфере. Впечатлила и гостеприимность итальянцев. Незнакомые люди угощали нас пастой, приглашали в гости на мидии», — рассказывает Марина.

А вот серьезным минусом автопутешествия стала парковка по-итальянски. Там все паркуются буквально по миллиметрам. Чтобы «втиснуться» между машинами и сохранить бампера девушки использовали пластиковые бутылки.

Отдых подходил к концу. Заканчивался и отведенный на него бюджет. Девушки собирались домой, но удача решила их подразнить.

В один из дней Эльнара поскользнулась и упала на камнях в море. Пришлось обращаться в больницу. Там у девушки диагностировали ушиб. Вроде бы ничего серьезного, но боли были очень сильными. Спать и отдыхать она могла только в горизонтальном положении.

А тут еще «взбрыкнула» машина. «Что-то застучало. А итальянский мастер только за «посмотреть» запросил 200 евро. В бюджете мы были ограничены, поэтому решили ехать на свой страх и риск», — говорит Марина.

Дорога назад далась тяжелее. Ведь она больше времени проводила за рулем. Девушки три дня толком не спали. Мечтали об отдыхе дома. Но на границе их ждала 10-километровая очередь перед «Бобровниками»…

Марина отправилась к польским пограничникам, чтобы показать им документы из госпиталя. Те приняли решение пропустить белорусок без очереди. Но отдельным приключением было проехать мимо озлобленных людей в «колейке».

«Оглядываясь назад, я скажу, что это было круто! В таких путешествиях очень важно, кто рядом с тобой. Вера и поддержка друзей позволяют сделать многое. Уверена, что мы еще не раз отправимся в дальнюю дорогу», — подводят итог путешествия подруги!

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