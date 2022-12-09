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Названы семь продуктов, которые помогут сохранить здоровье и стройность зимой

  • 9.12.2022, 18:57
Названы семь продуктов, которые помогут сохранить здоровье и стройность зимой

Правильно подобранное меню поддержит иммунитет и наполнит энергией.

Чтобы защитить кожу и волосы изнутри, укрепить иммунитет, поддержать быстрый обмен веществ и покрыть дефицит витамина D, стоит включать эти продукты в свое зимнее меню.

Правильно подобранное ежедневное меню в самое холодное и темное время года поддержит наш иммунитет, «разгонит» метаболизм, защитит от пересыхания и повреждений кожу и волосы и наполнит энергией. Журналисты «Нового очага» подобрали несколько продуктов, которые зимой стоит есть почаще – чтобы было не только вкусно, но и полезно.

Огурцы и помидоры

Да, возможно, зимние овощи не такие вкусные, как летние и осенние, но не стоит от них отказываться. Огурцы, которые наполнены водой, помогают напитать нашу кожу влагой изнутри – зимой это особенно актуально. А томаты помогают коже вырабатывать коллаген – тоже очень важно зимой, когда из-за холода и повышенной сухости она особенно склонна к образованию морщинок.

Шоколад

Черный шоколад – источник антиоксидантов, которые полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, поддерживают активную работу мозга и даже защищают от старения нашу кожу. Кроме того, несколько кусочков шоколада помогут «разогнать» наш метаболизм – зимой это особенно актуально.

Какао

Горячее сладкое какао, обязательно сваренное на цельном молоке – самый зимний напиток. Во-первых, он помогает улучшить настроение и противостоять зимней депрессии. А, во-вторых, молочный жир необходим для нашей фигуры и красоты нашей кожи.

Квашеная капуста

Зима – самое время отправляться на рынок и купить немного квашеной капусты. Она не только богата витамином С, но и содержит много пробиотика, который поддерживает здоровье нашего кишечника. Кстати, если у вас есть симптомы тревожного расстройства, депрессии или вы просто переживаете повышенный стресс, квашеная капуста поможет вам успокоиться и прийти в норму: полезные бактерии, «производству» которых помогает капуста, вырабатывают до 80% всего серотонина, который и помогает нам чувствовать себя счастливыми и бодрыми.

Чеснок

Продукт «два-в-одном»: полезен для укрепления иммунитета и предотвращения ОРВИ, а еще в нем много пребиотиков, которыми питаются полезные кишечные бактерии. Исследование, результаты которого были опубликованы в издании Food Science and Human Wellness, показало, что употребление чеснока – эффективный способ предотвращения многих желудочно-кишечных заболеваний.

Куриные яйца

Еще один продукт с двойной пользой: высокое содержание белка помогает нам дольше оставаться сытыми и не перекусывать (а значит, мы наберем меньше вредных «зимних» килограммов), а, во-вторых, в яичном желтке много витамина D, которого нам всем очень не хватает зимой.

Лосось

«Дикий» лосось – несомненный чемпион по содержанию витамина D. Достаточно съедать две порции этой рыбы в неделю, чтобы поддерживать необходимый уровень «солнечного» витамина в организме.

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