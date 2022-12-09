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В Быхове ликвидируют консервный завод

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  • 9.12.2022, 19:10
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В Быхове ликвидируют консервный завод

Завод работал в минус.

Экономический суд Могилевской области принял решение о ликвидации ОАО «Быховский консервно-овощесушильный завод» (бренд «Хозяин-барин»).

Общая сумма долгов предприятия — почти 11,4 млн рублей. В свободном доступе самый свежий отчет компании — за 2018 год. Документ показывает, что завод работал в минус.

В решении суда отмечено, что в 2021 году объем производства упал почти наполовину по сравнению с 2020-м. Выпускались в основном консервированные горошек, кукуруза, икру из кабачков и березовый сок.

Также «Хозяин-барин» в 2020 году потерял позиции на рынке госзакупок. Затем предприятию снова удалось попасть в список поставщиков, но в 2022 году месячная выручка составила около 530 тысячи рублей при плане 1,5 млн рублей.

В судебных документах отмечено, что в определенный период давальческое сырье (горох и кукуруза) перерабатывали ниже себестоимости. Эта и другие причины привели к нынешней ликвидации.

Часть имущества ОАО уже продана. Например, это гаражи, магазины и другая недвижимость в Быхове, а также склады в Быховском районе. Однако для погашения долгов вырученных средств не хватило.

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