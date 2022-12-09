Международный олимпийский комитет сохранил санкции против белорусских спортсменов
- 9.12.2022, 19:31
Санкции продлены и в отношении РФ.
11-й олимпийский саммит, который прошел в швейцарской Лозанне, принял решение сохранить санкции в отношении спортсменов из Беларуси и России.
Продлен запрет на проведение международных соревнований в России и Беларуси. Запрещено использование национальных гимнов, флагов и цветов российскими и белорусскими спортсменами.
Напомним, что МОК еще в феврале 2022 года ввел санкции против российского и белорусского спорта из-за украинского конфликта. Большинство спортивных федераций следуют рекомендациям МОК.
Во время саммита Олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск россиян и белорусов на соревнования под его эгидой.