Международный олимпийский комитет сохранил санкции против белорусских спортсменов 9.12.2022, 19:31

Санкции продлены и в отношении РФ.

11-й олимпийский саммит, который прошел в швейцарской Лозанне, принял решение сохранить санкции в отношении спортсменов из Беларуси и России.

Продлен запрет на проведение международных соревнований в России и Беларуси. Запрещено использование национальных гимнов, флагов и цветов российскими и белорусскими спортсменами.

Напомним, что МОК еще в феврале 2022 года ввел санкции против российского и белорусского спорта из-за украинского конфликта. Большинство спортивных федераций следуют рекомендациям МОК.

Во время саммита Олимпийский совет Азии призвал облегчить допуск россиян и белорусов на соревнования под его эгидой.

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