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МВД Латвии добавило в «черный список» ведущего «Дождя», говорившего о помощи армии РФ

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  • 9.12.2022, 19:43
МВД Латвии добавило в «черный список» ведущего «Дождя», говорившего о помощи армии РФ

Ему, скорее всего, запретят въезд в страну.

Министр внутренних дел Латвии Кристап Эклонс своим решением внес в «черный список» бывшего ведущего телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, слова которого о поддержке российской армии привели к аннулированию лицензии на вещание.

Об этом сообщает Delfi.

Представление главе МВД внесла Служба государственной безопасности Латвии, которая назвала неприемлемыми слова Коростелева, озвученные в эфире «Дождя» 1 декабря: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте».

«Несмотря на объяснения, которые позже привели представители телевизионного канала, по мнению Службы, недопустимо распространять в информационном пространстве Латвии информацию, которая призывает общественность поддерживать российские оккупационные силы», - объясняла тогда Служба госбезопасности Латвии.

Поскольку Коростелев работал из Грузии и не имеет латвийской визы или вида на жительство, его нельзя привлечь к ответственности в Латвии — можно только запретить въезд. Он в течение месяца может обжаловать решение главы МВД Латвии в Административном окружном суде.

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