В Германии считают военные объекты в России легитимными целями для ВСУ 7 9.12.2022, 19:54

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Ударами по военным объектам РФ Украина предотвращает возможные удары по своей территории.

Военные объекты на территории России, от которых исходит угроза Украине, являются законными целями для украинских Вооруженных сил. Такое мнение на брифинге 9 декабря высказала представитель правительства Германии Кристин Гоффман, информирует «Укрінформ».

Гоффман подчеркнула, что Украина защищает свою территориальную целостность. Ударами по военным объектам РФ она предотвращает возможные удары по своей территории, отметила представитель правительства. Она заявила: «Украина не обязана ограничиваться своей территорией, защищаясь от российской агрессии, а также имеет право делать это за пределами территории своего государства».

Генерал армии Австралии в отставке Мик Райан в своей колонке писал, что «это не эскалация», а «необходимая политическая и военная мера для Украины, чтобы ограничить гуманитарный ущерб от жестоких атак беспилотников и ракет России».

В то же время в кругах безопасности есть опасения, что Россия может усилить свои атаки на Украину, чтобы отомстить, сообщал немецкий телеканал ntv.

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