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США объявили о новом пакете помощи Украине

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  • 9.12.2022, 20:24
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США объявили о новом пакете помощи Украине

На 275 млн долларов.

США передадут Украине новый пакет помощи в сфере обороны на 275 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Белого дома в пятницу, 9 декабря.

В заявлении Белого дома сказано, что средства пойдут на оборонные изделия и услуги, военное обучение и подготовку.

Представитель Белого дома Джон Кирби на брифинге уточнил, что пакет помощи усилит противовоздушную оборону Украины и ее защиту от вражеских беспилотников, сообщает в Twitter журналистка New York Post Кейтлин Дорнбос. Помощь также включает снаряды для РСЗО HIMARS и артиллерии.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в новый пакет помощи Украине войдут ракеты для HIMARS, боеприпасы для 155-мм артиллерии, военные автомобили Humvee и генераторы.

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