Крупный бизнесмен продает десятки торговых объектов в разных городах Беларуси 9.12.2022, 20:37

1,430

Владимир Захаров

Ранее он заявлял, что чиновники «ничего не делают».

Крупный полоцкий бизнесмен Владимир Захаров выставил на продажу десятки торговых объектов. Об этом говорится на сайте его торгового центра «Стрелец». Среди выставленных на продажу объектов значатся в том числе те, которые находятся не только в Полоцке и Новополоцке, но также в Могилеве, Гродно, Минске, Бобруйске, пишет «Зеркало».

Полоцкий бизнесмен продает 32 объекта недвижимости (плюс стоянку) в семи городах Беларуси. Среди них крупные торговые центры в Полоцке «Стрелец» и «Манеж». В основном это торговые центры и здания, где находятся объекты торговли.

О причинах продажи не сообщается. Сам бизнесмен ситуацию не комментирует.

В соцсетях торгового дома «Стрелец» также появилась информация о возможной ликвидации этой организации. В едином госрегистре юрлиц и ИП эта организация значится как действующая, а последние изменения в учредительный документ юрлица сносились в декабре 2020 года. Информацию о возможной ликвидации бизнесмен также не комментирует.

Чуть меньше десяти лет назад Владимир Захаров уже проводил массовую продажу своих объектов. Тогда это было связано с инвестициями в строительство крупного торгового центра в Новополоцке.

Кто такой Владимир Захаров

Ранее сообщалось, что Владимиру Захарову принадлежит большая часть торговых площадей в Полоцке и Новополоцке. Это крупные торговые центры, гипермаркет, рынок «Стрелецкий». Раньше Захаров владел телеканалом «Квант» и газетой «Информ-плюс», ликероводочным заводом «Винреал». В 2013 году в рейтинге «Ежедневника» полоцкий бизнесмен входил в топ-200 самых влиятельных предпринимателей Беларуси и занимал 131-ю позицию.

Про Захарова также известно, что он профессиональный игрок в покер, победитель международных турниров.

В 2020 году Полоцкий райисполком обратился Владимиру Захарову с просьбой снизить арендную плату в связи со «сложившейся эпидемиологической ситуацией» из-за коронавируса. Тогда предприниматель ответил властям смело и довольно резко.

«Когда из этого вы хоть что-то сделаете, тогда мы легко сможем снизить арендаторам их обязательства перед нами. В существующих условиях вашего бездействия это невозможно. Не потому, что мы этого не хотим, а потому, что вы ничего не делаете», — отмечал в своем ответе Владимир Захаров.

Бизнесмен тогда подтвердил, что действительно отправил такой ответ Полоцкому райисполкому.

— За то, что сейчас происходит [ситуация с коронавирусом], мы переживаем не меньше, чем власти. Мы не хотим на этом зарабатывать. Я так ответил, потому что уже накипело. Вместе с тем этот ответ не является антиподным. Власти должны сделать хотя бы то элементарное, что напрашивается само собой. Это я и указал в пяти пунктах в письме. Если мы [бизнес и власть] не будем сейчас делать что-то вместе, ничего не получится, — заявлял бизнесмен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».