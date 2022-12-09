«Прошло 2,5 месяца, а у меня ни записи, ни денег» 3 9.12.2022, 20:49

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Белорус рассказал о попытке сделать визу.

Для белорусов визы — это по-прежнему больной вопрос. Многие вынуждены обращаться к посредникам, чтобы записаться в посольство или консульство. Обычно в визовых центрах берут предоплату, а если помочь с записью не получается, деньги клиентам возвращают. Иногда возврата приходится ждать месяц и больше. Своей историей с «Онлайнером» поделился Никита.

«Куча звонков, сообщений в Viber — и все тщетно»

В конце сентября белорус позвонил в визовый центр Vizaminsk.by, обсудил со специалистом возможные варианты и остановился на записи в австрийское посольство. Стоимость услуги была заявлена 300 рублей с человека, время ожидания — две-три недели.

— Я сбросил паспортные данные в Viber, мне прислали заполненный договор, а потом ссылку для оплаты 50%. Я оплатил 450 рублей, потому что виза нужна была троим людям. После оплаты никакой информации не получил, со мной никто не связывался.

10 октября Никита решил уточнить, как продвигается запись, чтобы подготовить необходимые документы. Ему рассказали о сложностях с австрийским посольством и предложили пробовать записаться в посольство Словакии. Мужчина согласился.

— 24 октября снова решил поинтересоваться. Написал сообщение в Viber, оно осталось без ответа. 25 октября — снова сообщение в Viber с просьбой не игнорировать. На этот раз мне ответили сообщением с новыми оправданиями. Словакия сокращает места на запись, запись идет долго. Снова предложили в другое посольство. На этот раз повезло Греции.

Такое положение дел Никиту не устроило, он спросил, как вернуть предоплату. Ему предложили приехать в офис визового центра и написать заявление на возврат. 29 октября белорус это сделал — предоплату обещали вернуть в течение двух-трех недель.

— 23 ноября я снова решил добиться информации в Viber. В ответ получил сообщение, что возвратами занимается руководительница, в течение часа дадут информацию. Вечером звонок: не волнуйтесь, оплата будет на следующей неделе. Вас уже внесли в документы на выплату. Конечно же, оплаты не было.

2 декабря снова попытался достучаться в Viber — тщетно. Ответа нет. 3 декабря приехал к ним в офис, чтобы оставить запись в книге замечаний и предложений. Запись оставил, информации о возврате так и не получил. 5 декабря удалось дозвониться: обещания, что оплата будет на этой неделе.

В итоге история с записью на визу длилась два с половиной месяца, говорит Никита. Изучив отзывы, он выяснил, что существует чат, где общаются друг с другом клиенты компании ЧТУП «Солнечная сторона» — именно такие контакты указаны на сайте Vizaminsk.by.

Истории у всех участников чата похожие: обратились в агентство по поводу визы несколько месяцев назад, но записи не дождались. Кому-то недавно вернули предоплату, кто-то написал заявление и все еще ждет возврата. Общая претензия клиентов в том, что сотрудники агентства неохотно выходят на связь и скупо ведут общение после оплаты.

А что говорят в визовом центре?

Журналисты обратились в компанию ЧТУП «Солнечная сторона» с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Да, есть определенные сложности с записью на подачу документов в посольство. Не всегда удается попасть в те временные рамки, которые нужны человеку, обратившемуся к нам, и тогда мы возвращаем денежные средства. В этом вопросе работаем согласно законодательству и статье 38-1 Закона РБ «О защите прав потребителя». И стараемся придерживаться сроков, указанных законодательством, — заявили в компании.

Тут поясним, что согласно закону возврат денег должен быть осуществлен в течение 14 дней со дня предъявления соответствующего требования, если меньший срок не предусмотрен таким договором.

Напомним, наш читатель ждал деньги больше месяца — c 29 октября по 8 декабря. Предоплату ему вернули в тот день, когда журналисты обратились в визовый центр с просьбой о комментарии.

Вот как нам объяснили сложности с возвратом аванса:

— У компании есть постоянные финансовые обязательства, которые нужно выполнять в определенные сроки: это налоги, аренда, коммунальные платежи, зарплаты сотрудников, текущие и иные расходы. Поэтому какая-то задержка по выплатам возможна, но это единичные случаи. В таких случаях мы уведомляем наших клиентов. На данный момент практически все заявления о возврате денежных средств исполнены, — уверяют в визовом центре.

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