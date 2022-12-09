В Мозыре, Гомеле и Могилеве отмечено увеличение мобилизованных россиян

В Мозыре, Гомеле и Могилеве отмечено увеличение мобилизованных россиян2
- 9.12.2022, 21:01
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Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Мобилизованные российские военнослужащие продолжают прибывать на территорию Беларуси.
Об этом 9 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что на волынском и полесском направлениях обстановка «без существенных изменений» – «признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено».
«В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области проходят мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных», – говорится в сообщении.