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В Мозыре, Гомеле и Могилеве отмечено увеличение мобилизованных россиян

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  • 9.12.2022, 21:01
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В Мозыре, Гомеле и Могилеве отмечено увеличение мобилизованных россиян

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Мобилизованные российские военнослужащие продолжают прибывать на территорию Беларуси.

Об этом 9 декабря в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на волынском и полесском направлениях обстановка «без существенных изменений» – «признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено».

«В городах Мозырь, Гомель и Могилев отмечено увеличение российских мобилизованных военнослужащих. В военкоматах Гомельской области проходят мероприятия по проверке учетных данных военнообязанных», – говорится в сообщении.

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