Хорватия победила Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2022 9 9.12.2022, 21:11

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Исход матча решили пенальти.

Сборная Хорватии обыграла Бразилию в серии послематчевых пенальти во встрече 1/4 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

Основное время на стадионе «Эдьюкейшн сити» закончилось со счетом 0:0. В дополнительное команды обменялись голами — 1:1. Неймар забил на 105+1-й минуте, затем на 117-й минуте Бруно Петкович сделал счет ничейным.

В серии послематчевых пенальти футболисты Хорватии оказались точнее — 4:2. Вратарь Доминик Ливакович отбил удар Родригу, а Маркиньоc попал в штангу.

В полуфинале турнира в Катаре команда сыграет с победителем матча Нидерланды — Аргентина, который начнется в 22.00 по Минску.

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