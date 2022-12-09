США ввели санкции против воздушно-космических сил РФ

США ввели санкции против воздушно-космических сил РФ3
- 9.12.2022, 21:38
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Из-за покупки иранских дронов.
Соединенные Штаты ввели санкции против воздушно-космических сил РФ и 924-го госцентра беспилотной авиации в связи с закупками иранских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
«В число попавших под санкции входят ВКС РФ и 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ», - отметил Кирби.
При этом он не уточнил название третьей из попавших под санкции организаций. Также в дальнейшем США намерены обсудить со своими союзниками партнерство в сфере обороны России и Ирана.