США ввели санкции против воздушно-космических сил РФ 3 9.12.2022, 21:38

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Из-за покупки иранских дронов.

Соединенные Штаты ввели санкции против воздушно-космических сил РФ и 924-го госцентра беспилотной авиации в связи с закупками иранских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

«В число попавших под санкции входят ВКС РФ и 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ», - отметил Кирби.

При этом он не уточнил название третьей из попавших под санкции организаций. Также в дальнейшем США намерены обсудить со своими союзниками партнерство в сфере обороны России и Ирана.

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