Россия обменяла на иранские дроны новейшие истребители и ПВО 1 9.12.2022, 22:18

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C августа Тегеран поставил Москве несколько сотен беспилотников.

Россия оказывает «беспрецедентную» поддержку Ирану в обмен на поставки оружия для войны в Украине. В обмен на беспилотники Москва передаст Тегерану свое современное военное оборудование, включая вертолеты и системы ПВО. Об этом пишет издание NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации Байдена.

Отношение между Ираном и Россией трансформируются в «полноценное партнерство в сфере обороны», считают чиновники Белого дома. Весной иранские пилоты посетили Россию, где обучались полетам на российских истребителях Су-35. Вероятно, Россия может начать поставлять эти самолеты Ирану в течение следующего года, говорят американские чиновники.

По их словам, Москва также надеется организовать совместное производство иранских беспилотников в России. Ранее Washington Post писал, что страны договорились развернуть такое производство.

«Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана по региону. Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире», — говорит один высокопоставленный чиновник администрации.

США намерены противостоять этому союзу. Штаты планируют объединить усилия «стран-единомышленников», чтобы помешать России и Ирану обмениваться оружием, говорят чиновники Белого дома.

Иран также планирует продать России сотни баллистических ракет, заявили высокопоставленные представители администрации. Об этом так же ранее писал The Washington Post. Чиновники ожидают, что поддержка Ираном российских вооруженных сил в ближайшие месяцы будет только расти.

«Мы призываем Иран изменить курс и не предпринимать этих шагов», — сказал один из официальных лиц. «Мы используем имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачать и пресекать эту деятельность — и мы готовы сделать больше».

После вторжения в Украину Иран стал главным военным сторонником России. Только с августа Тегеран поставил Москве несколько сотен беспилотников. Россия использует их для атак на энергетическую и критически важную инфраструктуру Украины.

Партнерство с Россией стоило Ирану срыва переговоров о снятия санкций. Накануне спецпредставитель США по Ирану Роберт Малли заявил, что переговоры Штатов с Ираном по возобновлению ядерной сделки зашли в тупик из-за поставок Тегераном оружия в Россию. Теперь, по его словам, США изменят свою политику по отношению к стране — вместо снятия санкций будут поддерживать народной восстание и попытаются сорвать поставки оружия России.

Вашингтон впервые обвинил Иран в поставках военных беспилотников в Россию в конце августа. Тегеран сперва официально это опровергал, однако в ноябре впервые признал, что поставлял дронов России. Тем не менее глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что это было до начала войны.

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