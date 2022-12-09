В субботу в Беларуси ожидается до +2 градусов 9.12.2022, 22:38

Из-за снегопадов объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности из-за снегопадов объявлен 10 декабря по юго-востоку Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Утром и днем 10 декабря во многих районах по юго-востоку страны ожидаются сильные осадки: снег, мокрый снег; по Гомельской области - с дождем.

В субботу будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны ожидается снег, мокрый снег, по юго-востоку - с дождем. Ночью местами по Брестской области, а утром и днем во многих районах по юго-востоку пройдут сильные осадки. В отдельных районах ожидается слабый туман и гололед. Утром и днем местами прогнозируется налипание мокрого снега. Ветер будет восточным, северо-восточным до 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, днем - от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла.

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