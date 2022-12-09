В районе Фаниполя столкнулись около десяти машин 9.12.2022, 22:50

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Образовалась пробка.

Сложная погода (а она еще усложнится) продолжает приносить плоды. На этот раз читатели сообщают о неразберихе в районе Фаниполя. Там, по словам очевидцев, столкнулось около десятка машин.

Некоторое представление о ситуации дает видео, которое прислала читательница «Онлайнер» Мария. «Возле Фаниполя в сторону Дзержинска знатный замес», — информирует она.

Автомобилисты также сообщают о пробке на подъезде к Фаниполю со стороны Минска.

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