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Китай отгородился от России колючей проволокой

  • 9.12.2022, 23:11
Китай отгородился от России колючей проволокой

Забор установлен в 65 километрах от Хабаровска.

Руководство Китая отдало приказ установить большой забор с колючей проволокой всего в 65 километрах от российского Хабаровска на берегу реки Амур, в городе Фуюань, пишет ТСН со ссылкой на ресурс китайского гида.

Известно, что «путанка» установлена китайцами в конце ноября, поскольку 1 декабря уже был практически полностью готов внушительный забор. Колючая проволока возведена именно в тех местах набережной Амура в Фуюане, где имеются спуски к реке.

Интересно, что на колючем заборе размещены предупреждающие таблички с надписями вроде «Будьте осторожны, не пересекайте границу», а также «Сохранять пограничную инфраструктуру – долг каждого гражданина».

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