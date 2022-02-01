Госдеп США распорядился вывезти из Беларуси семьи дипломатов 1.02.2022, 8:08

Американским гражданам порекомендовали не совершать поездок в нашу страну.

Государственный департамент США распорядился вывезти из Беларуси семьи дипломатов из-за ситуации вокруг Украины, сообщает ТАСС.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство США рекомендовало своим гражданам не совершать поездок в Беларусь.

На прошлой неделе Госдеп разрешил отъезд госслужащих США и обязательный выезд членов их семей из американского посольства в Киеве.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. В Москве эти сообщения считают «фейковыми», а все связанные с этим опасения называют безосновательными.

Напомним, в телеграм-каналах 31 января появилась информация, что посольство США в Минске будет закрыто. Источники сообщили «Радыё Свабода», что МИД Беларуси требует от американской дипмиссии уволить сотрудников с белорусским гражданством.

Как пишет «Радыё Свабода», дипмиссия будет лишена возможности нормально работать, если теперь придется сократить белорусских сотрудников, и, вероятно, будет вынуждена закрыться.

В посольстве США в Вильнюсе подтвердили эту информацию. Там добавили, что если американское официальное присутствие в Беларуси претерпит изменения, то информация об этом будет доведена по официальным каналам правительства США.

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