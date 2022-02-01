Чего добивался Путин и что он получил в ответ Дмитрий Тузов, «Новое время»

1.02.2022, 8:13

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ФОТО: ТАСС

Глава Кремля переоценил себя и просчитался.

Путин даже научился нажимать на «тревожную кнопку». Как в эксперименте Павлова с лампочкой. Подводя к границам Украины свои войска, российский лидер попытался держать в страхе не только Украину, но и глубоко презираемый им Запад. И вызывать на разговор президента США. Когда это произошло в первый раз, было очевидно: Путин будет повторять этот шантаж столько раз, сколько ему понадобится для зачитывания условий и ультиматумов и самоутверждения. Казалось, что этот шантаж может длится бесконечно. Или до «неожиданного» вторжения, на фоне всеобщей усталости от этой угрозы. Похоже, Путин переоценил себя. И просчитался.

Понимая всю серьезность ситуации, этот самый Запад погрузился на какое-то время в глубокие размышления своих аналитических центров и администраций. И сделал то, чего Путин от него никак не ожидал. Начал, пока точечно и локально, но качественно, перевооружать Украину. Они честно этого не собирались делать. Один американский аналитик, году так в 2016-м откровенно мне сказал, что США предоставили бы Украине летальное вооружение. Но Украина, по словам этого политика, и сама справляется с внешней агрессией. Думаю, США, Британия и другие страны действительно не собирались перевооружать Украину. Как и принимать в НАТО, понимая позицию Берлина и Парижа, в том числе. Путин, продолжая провоцировать мир на большую войну, переиграл сам себя.

Теперь вряд ли ему нравится сопоставлять количество собственной боеспособной бронетехники, которую он может бросить в бой, с количеством ракетных комплексов, находящихся на вооружении Украины. Минус все танковые войска, которым не помогут приваренные козырьки над башнями — от американских «Джавелинов», М141 и британских NLAW — тут правда, есть над чем подумать. Да и не только от них. Украинцы разработали собственные системы: «Стугна», «Корсар», «Барьер». И даже — крылатую ракету «Нептун».

Конечно, ситуация остается крайне опасной. Путинские войска остаются на границе с Украиной. Путинский дружок Лукашенко обещает вернуть Украину «в купель» славянских народов. Я бы сказал иначе — в стойло путинско-лукашенковской конюшни. А депутат пророссийской ОПЗЖ Олег Волошин (да и не только он) озвучивает следующий сценарий: с помощью расстрелов (ракетных, я так понимаю), «не входя на территорию Украины». После чего, продолжает Волошин, у руководства Украины поинтересуются, готовы ли они договариваться… Представляете, что у них в головах? Сирийский сценарий в Европе. На территории, насыщенной технологически опасными объектами… Европа и мир должны быть проинформированы о возможных результатах таких угроз и обстрелов.

Да, в Европе действуют разные группы влияния и политики. Есть и те, кто получает бонусы от Газпрома. Есть сторонники и потенциальные союзники Кремля и вне газовой темы. Но есть и другая Европа.

В свое время Уинстон Черчилль сказал, что генерал де Голь, вывез на маленьком самолете честь Франции. Это произошло в критический момент, когда будущий президент 5-й Республики отказался сотрудничать с колаборантами режима Виши и, преподав урок конспирации, вылетел в Британию для продолжения борьбы. Сегодня британский премьер Борис Джонсон, собирающийся в Киев, везет с собой не только поддержку Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Премьер Джонсон везет с собой в Киев честь Европы. Как и политики, премьеры и министры из Великой Британии, Польши, Нидерландов. Приветствовать можно в Украине и министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок. А Эстония! Реально — великая страна! По своему духу. Как и Литва, и Латвия. Какими отважными людьми нужно быть, чтобы передавать Украине собственное оборонное вооружение! Хотя над этими тремя странами также нависла угроза, уже сформулированная Путиным. Они ведь вступили в НАТО после 1997 года.

Кроме того, Путин, вполне вероятно, именно сейчас подталкивает к диалогам о возможности вступления в НАТО аппологетов нейтралитета — Швецию и Финляндию. Наблюдая за попытками отобрать у стран Европы их право решать — куда и когда вступать, эти две скандинавские страны попросили Альянс не соглашаться с предложением России о нерасширении. О чем заявил в конце января генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Шведы с финнами тоже хотят обезопасить себя от влияния тех, кто создал в Европе отрезанный ломоть путинского анклава под названием «лднр». Слышишь, Путин, ну не хотят нормальные люди жить в твоей «эл-денеерии»… Кстати, в Швейцарии полным ходом показывают по телевизору накопление путинских войск на границах с Украиной. А местная гвардия, думаю, усердно отрабатывает действия территориальной обороны и чистит свое оружие. А ирландцы, зафиксировав перспективу приближения к своим берегам боевых кораблей с российскими триколорами, включили сирены дипломатической тревоги и вытеснили за пределы исключительной экономической зоны Ирландии и сами учения, и боевой флот РФ.

Знаете, мне приходилось видеть в Украине автомобили с российскими номерами с повязанными поверху сине-желтыми ленточками и надписями на заднем стекле: «Слава Украине!». Как извинение россиян за свою страну и за ее руководство. Думаю, это неприятно, когда от носителей российской госсимволики шарахаются, как от прокаженных. Наверняка можно посочувствовать. Но только той части россиян, которые не попали в состояние информационной комы путинского угара. Казалось, что таких людей в России — единицы. И что многомиллионное население РФ готово идти в пропасть вслед за своим лидером и его ближайшим окружением.

Поэтому так важно было услышать, что и в путинской России есть люди, которые против войны и нападения на Украину. Они уже формулируют свои требования прекратить войну против Украины. Несмотря на очевидные угрозы репрессий со стороны режима. Надеюсь, это движение будет усиливаться.

Обнадеживает и то, что постоянные шантаж и угрозы меняют и западный мир. Который уже не похож на парализованный страхом Запад образца 1938 года, обреченно подписывающий с Гитлером Мюнхенский сговор. К счастью, эволюция движется не по замкнутому кругу. А по спирали. Иногда — достаточно крутой.

Дмитрий Тузов, «Новое время»

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