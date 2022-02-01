Москва письменно отреагировала на ответ США по «российскому ультиматуму» 3 1.02.2022, 8:46

4,848

Содержание письма держится в секрете.

США получили письменный ответ из Москвы после того, как отправили собственный ответ на предложения по гарантиям безопасности, сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника. Официальный представитель Госдепартамента США и высокопоставленный чиновник ведомства подтвердили CNN, что получили такой документ.

Чиновники отказались раскрыть подробности письма.

«Было бы непродуктивно обсуждать это публично, поэтому мы оставим это на усмотрение России, если они захотят обсудить свой ответ. Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнерами, включая Украину», — сказал CNN представитель Госдепартамента.

Остается неясным, был ответ отправлен до или после заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Украины. На нем постпред США заявила, что Россия проводит «крупнейшую мобилизацию военных в Европе за десятилетия». По ее словам, Россия угрожала начать военные действия, если ее требования не будут выполнены.

Комментируя эту встречу, представительница Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия «здесь агрессор». «У нее есть силы и возможности для деэскалации, для отвода своих войск от границы, для того, чтобы не перебрасывать дополнительные войска в Беларусь, чтобы предпринять шаги для деэскалации ситуации на местах», — заявила она на брифинге.

В конце прошлого года МИД России опубликовал проекты договоров по гарантиям безопасности. В них говорилось об отказе от расширения НАТО на восток, в том числе за счет Украины и Грузии, и возвращении НАТО к позициям 1997 года. После переговоров министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена стороны договорились, что США предоставят на это письменный ответ.

Посол США привез в МИД письменный ответ 26 января. Публично содержание документа не раскрывалось, однако пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что он содержит «не так много поводов для оптимизма». При этом российский МИД после этого заявил о недопустимости войны с Украиной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».