Страны ICAO заслушали отчет о захвате самолета Ryanair в Минске и приняли решение 16 1.02.2022, 9:05

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Что будет дальше?

Предоставленная Беларусью информация об инциденте с экстренной посадкой в Минске борта авиакомпании Ryanair в 2021 году имеет «пробелы и несоответствия», считают несколько государств-членов Международной организации гражданской авиации (ICAO). По этому поводу они выразили свою обеспокоенность, говорится в заявлении организации.

Государства-члены Совета ICAO 31 января рассмотрели отчет о расследовании событий, связанных с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, на котором летел белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич и россиянка София Сапега.

«Совет выразил озабоченность в связи с пробелами в информации, предоставленной Беларусью, и несоответствиями, содержащимися в доказательствах, имевшихся на момент расследования, в отношении важнейших аспектов фактической реконструкции событий. Совет подчеркнул, что угроза взрыва бомбы в отношении FR4978 была заведомо ложной и поставила под угрозу безопасность самолета в полете», — сообщается в пресс-релизе.

Совет также напомнил, что сообщение ложной информации, угрожающей безопасности воздушного судна, является правонарушением в соответствии с Монреальской конвенцией, и решительно осудил такую практику.

Группе по расследованию инцидента с Ryanair поручено продолжить свою работу с целью установления отсутствующих фактов.

В обсуждениях приняли участие представители Беларуси, Литвы, Польши и Ирландии. Эти страны не входят в Совет ICAO, но имеют отношение к разбирательству.

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