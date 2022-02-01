США: Россия перебросила в Беларусь баллистические ракеты 19 1.02.2022, 9:09

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Это самая большая мобилизация войск в Европе за десятилетие.

Россия направила в Беларусь баллистические ракеты, спецподразделения, силы противовоздушной обороны, а также контингент в 5 тысяч военных.

Об этом заявила постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совбеза, передает dsnews.ua.

"Это самая большая мобилизация войск в Европе за десятилетие. Сейчас, пока мы обсуждаем, Россия продолжает присылать войска. 2 тыс. железнодорожных вагонов было использовано для того, чтобы перебросить войска на границы с Украиной", — сказала она.

По ее словам, в Беларусь переброшены 5 тысяч российских военных, спецподразделения, силы ПВО и баллистические ракеты. Кроме того, на границе с Украиной уже находится более 100 тысяч российских военных.

"Это боевые соединения. Специальные войска, готовые к наступательным действиям против Украины", — подчеркнула Томас-Гринфилд.

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