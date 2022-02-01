«В салоне автобуса раздался скрежет: это вылетали наши чемоданы, прямо на ходу» 2 1.02.2022, 9:30

5,280

Фото: lemon-trip.com

Автобус Минск-Варшава растерял по дороге багаж, а компенсацию пассажирам пока не платят.

В начале января белорусские студенты, которые учатся в Польше, возвращались на сессию после новогодних каникул, проведенных дома. Рейс из Минска в Варшаву, теплые прощания на автовокзале, подарки в дорогу, обнимашки. Целый день в пути, и вечером автобус прибывает в место назначения. Пассажиры идут за своим багажом и обнаруживают, что чемоданы бесследно исчезли, пишет onliner.by. Куда они могли подеваться, кто в этом виноват и (самое главное) кто будет возмещать утерянное имущество?

Что в автобусе может скрежетать как сломанная кофемашина?

Автобусы Ecolines на Варшаву отправляются с минского автовокзала «Центральный» три раза в сутки — это актуальное расписание. Александр рассказал, что они уезжали 6 января в 10:40. День в дороге, а вечером автобус прибывает на варшавский автовокзал — как раз остается время на пересадку, чтобы следовать в другие польские города, где некоторые белорусские студенты получают высшее образование.

— Границу проехали вечером, уже было темно. Прошли контроль, все было нормально. Затем, спустя какое-то время, автобус остановила полиция. Наверное, хотели проверить багаж: что-то там открывалось, закрывалось. Возможно, тогда все и пошло не так, как надо, — предполагает молодой человек.

Проехали еще километров 100. Вдруг в салоне автобуса раздался скрежет, будто сломалась кофемашина — так некоторые и подумали.

— На самом деле, как позже выяснилось, это вылетали наши чемоданы, прямо на ходу. Выпадали, судя по всему, по одному, — рассказывает собеседник. — Когда мы уже подъехали к Варшаве, этот звук стал очень громким. В городе, на каком-то перекрестке с круговым движением, из багажного отделения вылетели сразу девять чемоданов.

Это сейчас известно, что произошло, а в тот момент ни пассажиры, ни, что примечательно, водители, похоже, ничего не заподозрили. Транспортное средство продолжало движение к конечной точке.

Комфортабельный автобус с высоким бортом, высокорасположенным салоном и вместительным багажным отделением снизу. Можно ли с пассажирского места заметить, что дверца багажника открыта? Может ли это заметить водитель в зеркала заднего вида? У нас нет ответов на эти вопросы.

— Помню, что одна из пассажирок, обратив внимание на скрежет, сказала, мол, кажется, чемоданы выпадают. Но водители не обратили на это внимания, — говорит Александр.

Что делать, если автобус приехал в Варшаву, а чемоданы в нем — нет?

— Мы приехали на автовокзал, вышли, стали искать чемоданы, а их нет, — продолжает собеседник. — Водители говорят: все возвращаемся в автобус, едем искать багаж. У всех, разумеется, началась паника, девочки стали плакать. В багаже были все наши вещи. Я просто не мог представить, что в автобусе можно потерять чемодан, но, оказывается, можно.

Пассажиры вернулись в салон, водители поехали обратной дорогой.

— Никаких других усилий водители не предпринимали, наоборот, они предлагали нам не звонить в полицию, говорили, что все найдется, — замечает парень.

Александр в полицию все же позвонил, рассказал о случившемся.

— Спустя полчаса полиция сообщила, что нашла наши чемоданы: девять штук, которые выпали на перекрестке уже в Варшаве. Где пять других чемоданов, неизвестно, они, выходит, выпали из автобуса на трассе. Вроде бы поступала информация о еще одном месте, где нашли наш багаж, но когда туда приехала полиция, то там уже ничего не было, — отметил наш читатель.

Студенты уверены: их чемоданы, выпавшие на ходу из автобуса, кто-то украл. Прошел уже почти месяц, и если бы пропажу обнаружили и хотели вернуть, то наверняка уже были бы какие-то сведения.

— Недавно польская полиция в городе на границе с Чехией (то есть на другом конце страны) нашла в мусорном баке документы и часть вещей, которые принадлежат одной из девочек, которая ехала с нами. То есть кто-то наши вещи увез, — подводит неутешительный итог собеседник.

Чемоданы не нашли, но опоздали на поезд

В поисках утерянного багажа автобус проколесил недолго. Фактически съездили на то же место, где полиция нашла девять чемоданов.

— Я пропустил свой поезд, который уходил в 23 часа, девочки тоже. А следующий отправлялся только в 4 часа утра, то есть ночь мы провели на вокзале. Когда водители сказали, что будем искать багаж, я понял, что, скорее всего, на поезд не успею, но полагал, что тогда уж будем искать чемоданы до победного, пока не найдем. В результате ни вещей, ни поезда. Полчаса мы поискали, чуть не съехали в кювет, затем водителям позвонило, как я понял, их руководство, и мы вернулись на автовокзал ни с чем, — не скрывает разочарования Александр.

Без чемоданов остались четверо студентов, а также женщина, которая не стала терять время на поиски, но зато успела на пересадку и отправилась по своему маршруту куда-то в Германию. Связи с ней у Александра нет, но студенты рассчитывают, что она еще откликнется, чтобы дальше сообща заниматься вопросами получения компенсации за пропавшее имущество.

Что было в пропавших чемоданах?

— Наш вопрос в Ecolines никак не решается. Долгое время мы вообще не могли добиться никакого ответа, затем нам предложили прислать претензии, указав примерную стоимость вещей в чемоданах. Мы это сделали, а спустя две недели получили ответы, что нам готовы возместить лишь стоимость чемоданов: мне $200, потому что я указал именно столько, а девочкам — по $85. И то если мы предоставим чеки, подтверждающие покупку этих чемоданов. Ну что это такое? Мы в чемоданах что, воздух везли? — возмущен молодой человек.

Александр оценивает свой багаж в $2000 в эквиваленте.

— Дорогой ноутбук, фирменные недешевые вещи. Кроме того, за день до отъезда из Минска у меня был день рождения: я вез с собой все полученные подарки. В ноутбуке были мои проекты — у меня же начинается сессия. Мне пришлось с трудом все восстанавливать и переделывать. Плюс я поднял вопрос о возмещении морального вреда, ведь не по своей вине мы опоздали на поезд и провели ночь на вокзале, — перечислил пассажир автобуса.

А что же остальные?

Кристина, одна из студенток, оставшаяся без своего багажа, рассказала, что в чемодане были одежда и обувь, косметика, лекарства, книги, учебные материалы и документы. Стоимость утраченного она оценивает в $600 в эквиваленте. Девушка опоздала на пересадку в Познань и тоже ночевала на вокзале.

Юлия стоимость своего багажа оценила в сумму, эквивалентную $1500: вся одежда, материалы для учебы, документы.

— То есть учебники, конспекты — все то, что нужно перед сессией, — остались в чемодане. Также я везла папину рубашку со свадьбы, что лично для меня является особо ценной вещью, — отмечает она.

Ситуация зашла в тупик

Ребята говорят, что обращались в полицию, но их заявление не приняли.

— Нам сказали, что это взаимоотношения перевозчика и пассажиров, а заявление составлять не на кого, ведь чемоданы не украли из автобуса — они выпали. От Ecolines, насколько я понимаю, заявление полиция также не приняла. Соответственно, никто не решает проблему. В Ecolines, видимо, решили, что мы так и пустим все на самотек: прислали нам ссылку на свои внутренние правила и молчат. Родители ездили в офис в Минске, общались с юристами — судиться в Беларуси с этой компанией не имеет смысла. Но мы собираемся идти в суд в Польше. Конечно, не известно, как сложится ситуация, к тому же все это потребует серьезных затрат: юристы в Польше стоят дорого. Но нужно же во всем разобраться, — считает Александр.

Он добавил, что письменные претензии по факту утери багажа направлялись в европейские офисы Ecolines: в Польше, Германии, Латвии. Везде ответ был одинаковый: перевозкой занималась белорусская компания, вопросы должны быть урегулированы с ней.

Что ответили в Ecolines?

На запрос Onlíner относительно возникшей ситуации минский офис Ecolines подготовил следующий ответ: «Пассажиры обращались в компанию за возмещением стоимости багажа, всем обратившимся был направлен ответ с предложенным вариантом компенсации.

Также мы обратились с запросами в компетентные органы Республики Польши за получением информации по пропавшему багажу. В случае поступления информации пассажиры будут информированы дополнительно.

Пассажиры вправе застраховать свой багаж в страховых организациях и получить страховое возмещение в случае утери, повреждении багажа на условиях заключенных договоров страхования. Более того, наша компания настоятельно рекомендует пассажирам перед поездкой застраховать свой багаж и вещи, имеющие особую ценность, что также указано в правилах нашей компании по международной перевозке пассажиров и багажа (п. 2.6)».

Больше информации содержится в письмах, которые получили от компании пассажиры автобуса, оставшиеся без своих чемоданов. В частности, указывается, что была проведена проверка, в ходе которой установлено: багаж был потерян по причине открытия багажного отделения автобуса. При этом причиненный ущерб возмещается перевозчиком в размере стоимости утраченного багажа. А стоимость багажа определяется исходя из его цены, указанной в счете продавца или предусмотренной в соответствующем договоре, либо исходя из цены на аналогичные товары при сравнимых обстоятельствах.

При этом со ссылкой на п. 3.7.2 Правил перевозки пассажиров отмечается, что «перевозчик не берет на себя ответственность за нанесение какого-либо ущерба вещам, которые не допускаются до перевозки в багажном отделении автобуса, а также за бьющиеся, быстропортящиеся, неправильно упакованные, ценные (деньги, документы, электронные и технические средства и т. д.) предметы».

И самое главное в ответе компании: стоимость содержимого багажа не может быть возмещена, так как у перевозчика не имеется доказательств, что в чемоданах находилось именно указанное имущество.

Важно также упомянуть, что пассажирам, чей багаж был утерян, полностью возместили стоимость билетов на проезд до Варшавы. Это, а также возмещение стоимости багажа (в сущности, самих чемоданов) — вот то, что предложили этим людям.

Что говорит юрист?

Как поступить пассажирам в сложившейся ситуации? За разъяснением мы обратились к юристу Татьяне Ревинской.

— По договору автомобильной перевозки пассажира автомобильный перевозчик обязуется перевезти пассажира и его ручную кладь (при ее наличии) в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа — также доставить багаж в пункт назначения и выдать его пассажиру либо уполномоченному на получение багажа лицу, — подтвердила она. — В случае несохранности багажа (утрата, недостача, повреждение (порча)) автомобильный перевозчик несет ответственность, если не докажет, что несохранность багажа вызвана обстоятельствами, которые он не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

Эти требования предусмотрены Правилами автомобильных перевозок пассажиров, утвержденными постановлением Совета министров (в редакции от 30.08.2021 №493).

По словам Татьяны Ревинской, после получения ответа автомобильного перевозчика на претензию и в случае ее неудовлетворения пассажиры вправе обратиться в суд по месту нахождения перевозчика за возмещением ущерба.

— Согласно вышеупомянутым Правилам, при утрате или недостаче багажа ущерб возмещается в размере стоимости утраченного или недостающего багажа; при утрате багажа, сданного к автомобильной перевозке с объявлением его ценности, — в размере объявленной ценности багажа. Кроме того, перевозчик должен вернуть пассажиру полученную от него плату за провоз багажа, — подчеркнула юрист.

Вопрос — в стоимости багажа, которая, как уже выяснилось, нигде отдельно прописана не была.

— Факт наличия в багаже ценных вещей, а также их стоимость должен будет доказать пассажир. В качестве доказательств он может использовать гарантийные талоны, чеки, квитанции, а также свидетельские показания, которым в совокупности суд даст надлежащую оценку, после чего, с учетом установленного, примет соответствующее решение, — отметила Татьяна Ревинская.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».